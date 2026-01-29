La defensa de la familia de Berenice Giles, la fotoperiodista que murió mientras cubría el AXE Ceremonia 2025, aseguró que Ocesa y Seguridad Privada Lobo tramitaron amparos para evitar enfrentar la justicia.

“Ocesa y Lobo vinieron a presentar, cada quien de ellas, un amparo directo en contra del acuerdo que determinaba darles la calidad de imputados” Familia de Berenice Giles

De igual manera, la defensa denunció anomalías en los amparos presentados por Ocesa y Lobo, aprobados el 12 de enero, apenas días antes de que ambas fueran formalmente imputadas por las muertes de los fotoperiodistas.

Víctimas del Axe Ceremonia 2025 (Especial)

Acusan a la Fiscalía CDMX de filtrar imputación contra Ocesa y Lobo por caso AXE Ceremonia

Durante un acto de protesta del miércoles, los abogados de la familia de Berenice Giles expusieron que los amparos de Ocesa y Seguridad Privada Lobo fueron interpuestos antes de ser imputados formalmente por el Ministerio Público.

Frente a medios de comunicación, el abogado de la familia dijo que la fecha de presentación de amparos levanta sospechas, pues los presentaron dos días antes de que el juez diera a conocer la imputación formal y se hiciera efectiva.

“Esto nos hace pensar (que) fue la fiscalía la que le dio esta información a Ocesa y a Lobo para que acudieran anticipadamente a tramitar sus amparos“ Abogado de la familia de Berenice Giles

El amparo por el caso AXE Ceremonia tramitado por Ocesa está identificado con el número de expediente 68/2026.

Por su parte, el de Seguridad de Protección Privada Lobo se muestra con el número de expediente 67/2026.

Para ambos casos, la autoridad judicial negó a Ocesa y Seguridad Privada Lobo otorgarles la suspensión provisional que solicitaron por el caso AXE Ceremonia.