Fiscalía CDMX determina que OCESA no organizó AXE Ceremonia

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) determinó que OCESA no organizó el AXE Ceremonia en el que murieron dos fotoperiodistas, hechos ocurridos el 5 de abril de 2025.

“Con base en los datos de pruebas recabados, se determinó que OCESA no fue organizadora del evento ni tuvo calidad de garante”, se lee en el documento de la Fiscalía CDMX.

Se señala que OCESA únicamente tuvo participación en el AXE Ceremonia en el control de accesos y comercializadora de patrocinios, pero sin tener injerencia en la caída de la estructura que ocasionó la muerte de:

Axe Ceremonia 2025 (Yazmín Betancourt/SDPnoticias.com)

Agencia de los Socios S.A.P.I de C.V fue la organizadora del festival AXE Ceremonia

En contraste, la Fiscalía de la CDMX determinó que la empresa Agencia de los Socios S.A.P.I de C.V fue la organizadora del festival AXE Ceremonia.

La misma dependencia informó que la Operadora ECLECTIC S.A de C.V. ingresó al programa mediante la autoridad competente.

Con lo que respecta al servicio de Seguridad Privada Lobo, se señala que esta empresa no tenía responsabilidad alguna en el montaje de estructuras ni sobre la participación del programa de protección civil, limitándose a:

Verificación de acreditaciones y boletos

Organizar filas

Mantener orden en el recinto

La Fiscalía de la CDMX refrenda su compromiso con “objetividad y transparencia” garantizando la “justicia para las víctimas”, indica el comunicado.