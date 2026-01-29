Una jueza en materia penal negó el amparo a la Operadora de Centros de Espectáculos, S.A de C.V. (Ocesa) por la muerte de dos fotoperiodistas en el AXE Ceremonia:

Dado que el amparo no se les fue concedido, Ocesa seguirá entre las empresas señaladas en la carpeta de investigación como presuntas responsables en el caso AXE Ceremonia.

A 8 meses de la muerte de dos fotógrafos en Axe Ceremonia, Ocesa sigue sin ser investigada (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Jueza niega amparo a Ocesa en el caso AXE Ceremonia por muertes de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la CDMX negó el amparo que Ocesa pretendía para no ser imputado por la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Tras perder el amparo, la calidad de Ocesa dentro de la carpeta de investigación de la Fiscalía de CDMX no podrá ser cambiada y permanecerá como una de las empresas presuntamente implicadas.

Cabe recordar que el amparo de Ocesa en el caso AXE Ceremonia fue solicitado el pasado 14 de enero, fecha en que la Fiscalía de CDMX cambió la calidad de la empresa a imputada.

Junto al amparo solicitado por Ocesa, la empresa Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. también interpuso un recurso de protección, sin embargo, también le rechazaron la garantía.