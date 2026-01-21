Familiares del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández denuncian impunidad en protesta por el caso AXE Ceremonia.

A nueves meses de la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández en el festival AXE Ceremonia 2025, y siguen los retrasos en la audiencia inicial por homicidio culposo.

Familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas Hernández denuncia impunidad

El miércoles 21 de enero, familiares de Miguel Ángel Rojas Hernández se manifestaron a las afueras del Poder Judicial de la Federación tras denunciar atrasos en el caso.

La colectiva “Hoy Somos Todo por Miguel” y familiares del periodista mencionaron que la audiencia inicial por el caso de homicidio culposo sería el 16 de octubre, pero esta fue suspendida.

Familiares de Miguel Ángel Rojas Hernández protestan ante atrasos en el proceso contra AXE Ceremonia (Instagram/@hoysomostodopormiguel)

Es por eso que familiares de Miguel Ángel Rojas Hernández colocaron un “contador de impunidad”, el cual cuenta los días que pasan sin que haya avances en el caso.

La defensa de la familia del periodista asegura que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya cuenta con todas las pruebas para iniciar el caso, pero siguen atrasando la audiencia.

“Desde el 16 de enero de 2025, la jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros ordenó detener el proceso penal seguido por la muerte del fotoperodista Miguel Ángel Rojas Hernández, víctima de negligencia ocurrida durante le festival AXE Ceremonia” Familiares de Miguel Ángel Rojas Hernández y colectivos

El proceso legal buscar juzgar a tres empresas y ocho personas físicas por la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández en el festival AXE Ceremonia 2025.

La audiencia por la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández se atrasó 3 meses

Familiares de Miguel Ángel Rojas Hernández solicitan que el Tribunal de Disciplina Judicial intervenga en el proceso, ya que la audiencia inicial por el caso lleva tres meses de atraso.

En octubre de 2025, el abogado de la familia de Berenice Giles, otra víctima del AXE Ceremonia, reveló que había 100 empresas involucradas en las organización de este evento.

Las investigaciones se fijaron en las empresas que se encargaron de contratar las estructuras del festival, las cuales provocaron la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles.