ECO Live, la empresa organizadora y fundadora del AXE Ceremonia, emitió un comunicado en el que afirma ha colaborado con la Fiscalía General de Justicia de CDMX por lo ocurrido en su edición de 2025.

El próximo 5 de abril se cumplirá un año de la tragedia en el AXE Ceremonia 2025, en Parque Bicentenario, en donde la caída de una grúa dejó dos muertos, los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles.

ECO Live señala colaboración con la Fiscalía de CDMX por caso AXE Ceremonia

Los organizadores del AXE Ceremonia, ECO Live, señalaron mediante un comunicado que han asumido la responsabilidad que les corresponde con colaboración constante con la Fiscalía de CDMX.

Agregaron a su vez que han compartido la información requerida para el desarrollo de la investigación, así como el diálogo con los fotoperiodistas que murieron en el AXE Ceremonia 2025.

La cual se habría dado desde el primer momento, ya que ECO Live asegura mantenerse en apego a la legalidad y transparencia, la cual regiría la colaboración que han mantenido con la Fiscalía de CDMX.

ECO Live agregó que siempre ha estado en disposición para llegar a un acuerdo con las familias de las víctimas con base en lo establecido por la ley.

Sin embargo, ECO Live aseveró que no sólo se trataría de una obligación legal, sino un principio ético irrenunciable, cuya resolución requiere escucha y empatía.

ECO Live se pronuncia sobre Axe Ceremonia 2025 (Captura de pantalla)

¿Qué se sabe sobre Diego Jiménez Labora? CEO de ECO Live sigue con bajo perfil

ECO Live aclaró que para no entorpecer el proceso sobre el AXE Ceremonia, se han mantenido en silencio durante varios meses, como se ha visto con la desaparición pública de su CEO, Diego Jiménez Labora.

Tras la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel y Berenice en el AXE Ceremonia, Diego Jiménez cerró sus redes sociales y se especuló que se fugó del país, lo cual negó en un comunicado similar.

De momento no se han tenido detalles sobre su situación jurídica, sólo se sabe que en mayo 2025 se desechó un amparo que tramitó para evitar ser detenido por homicidio tras el AXE Ceremonia.