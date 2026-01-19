La muerte de los dos fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en Axe Ceremonia sigue sin que Ocesa sea investigada, tras 8 meses de los lamentables hechos del 5 de abril de 2025, tal y como el abogado Fabián Victoria Rangel, representante legal de la familia de la fotoperiodista lo afirma.

Esto pesar de que dos jueces ordenaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) incluir en la investigación por la muerte de los dos fotógrafos a las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, SA de CV (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, SA de CV. y por lo que hasta ahora el Ministerio Público no ha modificado su estatus a imputadas.

Ante ello, el abogado de la familia Berenice Giles afirmó que continuará con las acciones legales hasta que la Fiscalía realice la imputación formal por el delito de homicidio culposo contra las empresas; pues el caso por la muerte de los dos fotógrafos en Axe Ceremonia, sigue abierto y en espera de una nueva revisión en audiencia.

Fiscalía CDMX tomó declaraciones a empresas sin presencia de representantes de fotógrafos muertos en Axe Ceremonia

Otro de los señalamientos que el abogado de la familia Berenice Giles dio fue que la Fiscalía ha tomado declaración de los representantes legales de ambas empresas, sin que representante y asesores jurídicos de las víctimas estén presentes.

Por lo que se han efectuado dos audiencias por omisiones, en las cuales los juzgadores solicitaron a la autoridad ministerial que incluya a ambas empresas en la indagatoria, y en donde los jueces determinaron que Ocesa y Lobo debían formar parte de la investigación.

Asimismo, el abogado de la familia Berenice Giles precisó que el amparo que se les ha otorgado ha servido para que los jueces de control le hayan estado ordenando al Ministerio Público y a la Fiscalía que le den calidad de investigadas a Ocesa y Lobo.

Sin embargo, el asesor jurídico de la otra familia, del fotógrafo Miguel Ángel Rojas ha hecho hasta lo imposible para tirar su amparo.

