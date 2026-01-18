La Alianza de Tranviarios de México (ATM) dio a conocer que los trabajadores del Sistema de Transportes Eléctricos (STE), se irán a huelga en Cablebús, Tren Ligero y Trolebús de CDMX.

De acuerdo con el comunicado oficial de la ATM, la huelga en Cablebús, Tren Ligero y Trolebús de CDMX está planeada para la segunda mitad de enero de 2026.

Cablebús CDMX (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Fecha de la huelga en Cablebús, Tren Ligero y Trolebús de CDMX

La ATM señaló que la huelga en Cablebús, Tren Ligero y Trolebús de CDMX iniciará el 21 de enero de 2026, en caso de que no se obtenga una respuesta satisfactoria de las autoridades en las negociaciones actuales.

El secretario general de la ATM, Gerardo Martínez Hernández, mencionó que las negociaciones actuales se encuentran detenidas por cambios en la Dirección de Finanzas.

Esto a pesar de que se presentó en tiempo la documentación en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por parte del sindicato, el cual hasta el momento no ha recibido respuesta.

En caso de concretarse la huelga en Cablebús, Tren Ligero y Trolebús de CDMX, todas las líneas de los mencionados servicios dejarían de dar servicio el 21 de enero de 2026 de manera inmediata.

Nueva Línea del Trolebús (Gobierno de la Ciudad de México)

Demandas de la huelga en Cablebús, Tren Ligero y Trolebús de CDMX

La ATM señaló que la huelga en Cablebús, Tren Ligero y Trolebús de CDMX se da debido a una crisis dentro del sistema de transporte eléctrico de la ciudad. Las demandas incluyen:

Uniformes

Equipo de protección

Herramientas

Materiales de trabajo

Otro punto importante en la huelga en Cablebús, Tren Ligero y Trolebús de CDMX se debe al aumento al salario mínimo del 13%, el cual ha modificado los tabuladores y anulado diferencias contractuales ganadas por los trabajadores.

Si bien la huelga ya tiene fecha, representantes han señalado que se mantienen abiertos al diálogo para discutir y arreglar las cosas , además de evitar dicha situación, la cual afectaría a millones de usuarios.

Hasta el momento, autoridades de la CDMX no han hecho una declaración acerca de la huelga de trabajadores de transportes eléctricos.