Tras la nula respuesta a sus demandas, el Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE), a través de Alianza de Tranviarios de México (ATM), se irá a huelga, anunció Gerardo Martínez Hernández.
El Secretario General de la ATM, Gerardo Martínez Hernández, ratificó la huelga que tendrá lugar el próximo miércoles 21 de enero.
¿Quién es Gerardo Martínez Hernández?
Gerardo Martínez Hernández es el Secretario General de la Alianza de Tranviarios de México, la organización sindical que representa a los trabajadores del transporte eléctrico de la CDMX, incluye:
- Empleados del Trolebús
- Empleados de Tren Ligero
- Empleador de Cablebús
¿En qué ha trabajado Gerardo Martínez Hernández?
De acuerdo a su declaración pública expuesta por el Gobierno de la Ciudad de México, Gerardo Martínez Hernández:
- Desde 6 de Abril de 2021 funge como Secretario General de la ATM.
- En 2024 tomó la Subgerencia de Vías e Instalaciones Eléctricas, en Servicio de Transportes Eléctricos.
- Ha liderado negociaciones sindicales con el STE de la CDMX y el Gobierno de la CDMX, enfocándose en incrementos salariales y condiciones laborales.
Trabajadores del transporte eléctrico amenazan con irse a huelga
Si autoridades capitalinas siguen ignorando las demandas del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), éste se irá a huelga mediante la Alianza de Tranviarios de México (ATM).
Así lo advirtió Gerardo Martínez Hernández, Secretario General de la ATM, quien informó que la huelga podría tener lugar a partir del primer minuto del 21 de enero de este 2026.
De acuerdo con el líder sindical, aunque han cumplido con los procesos requeridos por las autoridades laborales, la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) sigue sin atender sus demandas, las cuales son:
- Aumento a salario mínimo
- Carencia de insumos
- Uniformes completos
- Equipo de protección
- Herramientas
- Solución a quejas por material de baja calidad
Por lo que de llevarse a cabo la huelga, el transporte afectado será:
- Todas las líneas del Trolebús
- Todas las líneas del Cablebús
- El Tren ligero que va de Taxqueña a Xochimilco.