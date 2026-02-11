La Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) dio a conocer un acuerdo con la Alianza de Tranviarios de México (ATM) para evitar la huelga en Cablebús, Trolebús y Tren Ligero.

Donde se convino un aumento de sueldo a trabajadores de Cablebús, Trolebús y Tren Ligero en CDMX, luego de una serie de negociaciones.

Cablebús CDMX (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Trabajadores de Cablebús, Trolebús y Tren Ligero de la CDMX recibirán un incremento salarial

El acuerdo con el cual se evitó la huelga en Cablebús, Trolebús y Tren Ligero de la CDMX, contempla un aumento de sueldo del 3.5% a todos los trabajadores.

Además de ajustes de acuerdo al tabulador manejado por trabajadores del Cablebús, Trolebús y Tren Ligero de la CDMX, que significaría otro aumento entre el 9% y 11%.

Junto con esto habrá un aumento en los vales de despensa que se da regularmente a trabajadores relacionados al transporte público eléctrico mencionado.

Esto se logró después de diversas mesas de trabajo entre la Semovi, la ATM y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México.

Mismas que en un inicio lograron el aplazamiento de la huelga que estaba programada para los últimos días de enero de 2026 y que afectaría a millones de pasajeros.

Trolebús y Cablebús de la CDMX. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Huelga de Cablebús, Trolebús y Tren Ligero de la CDMX fue aplazada originalmente

Desde inicios de enero de 2026, trabajadores de Cablebús, Trolebús y Tren Ligero de la CDMX amenazaron con irse a huelga si no eran atendidas sus demandas.

Originalmente, la huelga de Cablebús, Trolebús y Tren Ligero de la CDMX iba a darse el 21 de enero de 2026, pero las primeras mesas de trabajo lograron un aplazamiento al 4 de febrero.

Posteriormente, en los primeros días de febrero se anunció nuevamente la suspensión de la huelga en espera de llegar a un acuerdo con las autoridades.

Entre otras cosas, los trabajadores pedía un mejor salario, así como uniformes nuevos para poder desempeñar su labor de manera adecuada.

Aunque se pedía un aumento de más del 16%, el acuerdo al que se llegó fue satisfactorio para ambas partes.