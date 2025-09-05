La línea 5 del Cablebús cambiará la vida de miles de obregonenses y solucionará añejos problemas de movilidad en el poniente de la capital, dando además una opción de transporte limpia y eficiente a zonas de alta marginación.

Así lo aseguró el alcalde Javier López Casarín, quien este jueves 4 de septiembre recibió la visita de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Alcaldía Álvaro Obregón tendrá 6 nuevas estaciones de Cablebús (Cortesía)

Jefa de Gobierno y alcalde encabezaron una jornada de atención ciudadana como parte del programa Casa por Casa en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, que es uno de los asentamientos humanos más antiguos de toda la ciudad.

Durante el recorrido, la mandataria capitalina confirmó a los medios de comunicación presentes que la Línea 5 del Cablebús, que correrá desde Mixcoac hasta este pueblo, tendrá seis de sus once estaciones en Álvaro Obregón.

Álvaro Obregón tendrá el mejor transporte del mundo

Brugada Molina agregó que el recorrido será de tan solo 37 minutos, cuando el transporte público actual conecta estos dos puntos del poniente capitalino en ochenta o noventa minutos.

“Vamos a traer el mejor transporte del mundo a San Bartolo Ameyalco, insistimos en que llegará hasta este pueblo originario, uno de los más importantes de la Ciudad de México” Clara Brugada, jefa de Gobierno de Ciudad de México

Por su parte, el alcalde Javier López Casarín destacó el trabajo conjunto con el gobierno central que ha permitido avanzar en las solicitudes vecinales para el alumbrado público, bacheo, seguridad y mejoramiento de espacios públicos.