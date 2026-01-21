Huelga del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús pospuesta hasta el 4 de febrero

La huelga a la que convocaron los trabajadores del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús fue pospuesta hasta el 4 de febrero debido a una prórroga que la agrupación a la CDMX.

De acuerdo con la información, esta huelga está planeada para la segunda mitad de enero de 2026; sin embargo, los trabajadores acordaron aplazarla para dar tiempo al análisis de las demandas.

Trabajadores del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús posponen huelga hasta el 4 de febrero

La Alianza de Tranviarios de México (ATM), conformada por trabajadores del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús, informó en un comunicado que la huelga fue pospuesta hasta el 4 de febrero.

Los trabajadores habrían votado a favor de una prórroga de 10 días para profundizar en el análisis de sus peticiones laborales luego de la reunión con Héctor Ulises García, secretario de Movilidad en CDMX.

El comunicado señala que este plazo reafirma la voluntad de la ATM de seguir negociando soluciones que beneficien tanto al gremio de transportes como a los ciudadanos.

Según el comunicado, los trabajadores de Cablebús, Tren Ligero y Trolebús se reunirán con la Semovi el próximo 21 de enero a la 1:30 de la tarde para trabajar en los acuerdos definitivos.

Servicio de Transportes Eléctricos CDMX opera con normalidad este 21 de enero

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX confirmó que este miércoles 21 de enero se dará servicio con normalidad y no habrá huelga, como se había anticipado con anterioridad.

A través de redes sociales se informó que tanto la red de Trolebús como el Tren Ligero, operarán de manera habitual, recalcando que las mesas de diálogo con el sindicato continuan.