El Hospital General Tacuba, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recibió el reconocimiento del Instituto Nacional de Cancerología por cumplir con altos estándares de calidad en estudios de mastografía para la detección de cáncer de mama.

Este reconocimiento avala que el nosocomio cuenta con infraestructura, personal capacitado y atención integral con calidad y calidez para las pacientes.

En representación del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, el titular de Oficinas de Representación, José Rodrigo Ávila Carrasco, destacó que el hospital realiza alrededor de 2 mil 200 mastografías por turno, consolidándose como referente en detección oportuna.

Martí Batres fortalece detección de cáncer de mama en ISSSTE

Autoridades señalaron que durante la actual gestión se han incrementado los tamizajes y fortalecido las estrategias para atender enfermedades que afectan a las mujeres.

Asimismo, se destacó que el ISSSTE cuenta con capacidad técnica y humana para ofrecer este servicio con calidad, acompañado de un enfoque de trato digno y atención integral, especialmente ante el impacto emocional que implica la detección de esta enfermedad.

Por su parte, el director del INCan, Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez, subrayó que este galardón distingue a las instituciones que cumplen con parámetros de excelencia en programas de diagnóstico y detección.

INCan reconoce al Hospital Tacuba por detección de cáncer de mama. (Cortesía)

ISSSTE amplía cobertura nacional en detección de cáncer de mama

El programa de mastografías tiene impacto a nivel nacional, con la participación de 75 unidades del sector público en 17 estados, entre ellos Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Morelos y Tlaxcala.

El Hospital General Tacuba se posiciona como el primer centro del ISSSTE en la Ciudad de México en recibir este reconocimiento y el quinto a nivel institucional.

El director del hospital, Gustavo Adolfo Castro Herrera, destacó que esta distinción coloca al nosocomio como un referente en atención médica.

En tanto, la jefa de Imagenología, Liah Castillo Uribe, reiteró el compromiso de mantener y mejorar la calidad de los estudios para salvar vidas mediante la detección oportuna.

Como parte del evento, también se reconoció a María del Rosario García Calderón por 39 años de servicio en el área de Imagen de la Mama del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, cuya labor ha contribuido a diagnósticos tempranos en miles de pacientes.