El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, encabezó una jornada de supervisiones sorpresa en las Clínicas de Medicina Familiar (CMF) “Peralvillo” y “Morelos”, ubicadas en la Ciudad de México.

Durante los recorridos, el funcionario verificó personalmente la disponibilidad de fármacos, la agilidad en la asignación de citas y la correcta aplicación de los protocolos de trato digno, confirmando que el abastecimiento en ambas unidades supera el 99 por ciento.

Martí Batres constata abasto casi total en el corazón de Tepito

En su paso por la CMF “Peralvillo”, la cual brinda atención a cerca de 23 mil derechohabientes, Batres Guadarrama comprobó que la farmacia opera con un suministro del 99.7 por ciento.

Explicó que, de las 267 claves que maneja la unidad, solo una se encuentra pendiente de surtir, aunque se trata de un insumo de baja demanda, por lo que el servicio se considera prácticamente completo y con miras a alcanzar el total a la brevedad.

Además de la revisión de insumos, el titular del instituto recorrió las áreas de consulta externa y odontología para validar la operatividad del personal. También aprovechó para convivir con grupos de jubiladas que participan en actividades físicas y culturales dentro de las instalaciones, asegurando que los espacios funcionen de manera integral para la comunidad.

ISSSTE fortalece atención médica en el corazón de Tepito y la Col. Morelos. (Cortesía)

CMF Morelos: Modernización y eficiencia con “La Clínica es Nuestra”

Al inspeccionar la CMF “Morelos” en la alcaldía Venustiano Carranza, el director general informó que la farmacia registra un 99.8 por ciento de existencias. Detalló que, a pesar de la ausencia de una clave específica para el tratamiento óseo, la clínica cuenta con alternativas terapéuticas que permiten cubrir la totalidad de las recetas de los 39 mil usuarios adscritos.

Acompañado por autoridades locales, Batres supervisó el aprovechamiento de un millón 100 mil pesos provenientes del programa federal “La Clínica es Nuestra”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estos recursos se destinaron a la reubicación de áreas gerontológicas, la creación de una sala de telemedicina y la adquisición de equipo especializado como dopplers fetales, concentradores de oxígeno, camillas eléctricas y electrocardiógrafos.

Finalmente, pacientes que acudieron a sus citas para el control de padecimientos como la diabetes expresaron su satisfacción por la calidez del personal y el surtido completo de sus tratamientos mensuales, resaltando la empatía y eficiencia con la que son recibidos en estas unidades renovadas.