La hermana de Ulises Lara López lo acusó públicamente de utilizar, presuntamente, sus influencias dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) para despojarla de una propiedad.

De acuerdo con la información, Hilda Lara compró la propiedad de su padre desde hace ya varios años; sin embargo, Ulises Lara afirma que no la compró, sino que cometió despojo inmobiliario.

Cabe recordar que Ulises Lara López presentó su renuncia como vocero y fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR desde el pasado julio 2026; alegó motivos personales.

Hilda Lara acusa a su hermano, Ulises Lara, de usar la Fiscalía de CDMX en la disputa por una casa

Hilda Lara reveló que su hermano, Ulises Lara, la denunció ante la Fiscalía de CDMX por el delito de despojo agravado.

En su defensa, interpuso una denuncia por abuso de poder y conflicto de interés en este asunto.

Hermana de Ulises Lara lo acusa de usar la Fiscalía de CDMX para despojarla de una casa (Especial)

Por el presunto delito de despojo, un juez de control vinculó a proceso a Hilda Lara y a su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi. Un avance en el caso revocó la vinculación, pero se mantiene abierta la investigación.

La hermana de Ulisas Lara relató que la propiedad en disputa le pertenecía a su padre, pero ella y su esposo la adquirieron a través de crédito Infonavit, hecho que quedó plasmado ante notario.

Pese a que Ulises Lara habría sido notificado de la transacción de compra-venta, el exfuncionario niega que su hermana haya adquirido la propiedad y la acusó de despojo agravado en contra de su propio padre.

Desde 2023, la Fiscalía de CDMX aseguró la casa mientras Hilda, su esposo y sus hijos se encontraban fuera, por lo que, al regresar, se toparon con que ya no podían ingresar a la propiedad ni siquiera para sacar sus pertenencias.

Reportes indican que el señor Carlos Lara, padre de Hilda y Ulises, fue el que inició el proceso, pero el exfuncionario habría usado a la Fiscalía de CDMX para acelerar la imputación de los presuntos delitos.