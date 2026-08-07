La Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR) estaría investigando las carpetas trabajadas por Ulises Lara, exfiscal de Asuntos Relevantes.

Ulises Lara renunció a su puesto el 14 de julio de 2026 por supuestos motivos personales, con lo que también dejó las actividades de vocería de la FGR.

La FGR ha negado haber cateado la oficina que ocupaba Ulises Lara y no ha confirmado investigaciones internas en su contra.

FGR revisaría trabajo hecho por Ulises Lara en Asuntos Relevantes

La FGR investigaría los casos a cargo de Ulises Lara en la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes (FEIAR), de acuerdo con el periodista Arturo Ángel para el medio Entorno.

Personas vinculadas a los casos llevados anteriormente por Ulises Lara y su equipo no han podido acceder a las carpetas y les han notificado que estas están siendo revisadas por Asuntos Internos.

La información también fue confirmada a Entorno por parte de personal interno de la FGR.

FGR pendiente de confirmar investigación sobre Ulises Lara

Ulises Lara era un colaborador cercano a Ernestina Godoy, tanto en la FGR como en la Fiscalía de CDMX.

La renuncia de Ulises Lara por presuntos motivos personales el 14 de julio fue sorpresiva y la propia FGR negó que se haya cateado dicha oficina, como aseguró LatinUS.

El propio Ulises Lara hizo una publicación inesperada en la que negó haber incurrido en ilegalidades, días después de haber renunciado.