Óscar Langlet González dejó su cargo como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la FGR.

La salida de Óscar Langlet González se atribuye a diversas versiones; desde desobediencia y renovación de cuatros, hasta un presunto vínculo con la renuncia previa de Ulises Lara.

¿Por qué salió Óscar Langlet de la FGR?

Tras darse a conocer la salida de Óscar Langlet González de la FGR, han surgido varias versiones en torno a los motivos por los que ya no será parte de la institución.

Algunos señalan “desobediencia” y una presunta negativa a archivar una carpeta de investigación.

Según estas versiones, el funcionario habría desobedecido una orden directa de sus superiores jerárquicos para cerrar una indagatoria específica.

Óscar Langlet González, exfiscal especial de la FGR (Tomada de video )

Los informes señalan que Langlet se opuso a cerrar un expediente, lo que derivó en la solicitud de su renuncia.

Asimismo, al interior de la FGR hay otra versión que sostiene que el movimiento respondió a una “renovación de cuadros y optimización de las fiscalías”.

Esto luego de que Óscar Langlet González es considerado uno de los colaboradores más cercanos al exfiscal Alejandro Gertz Manero.

Finalmente, se señala un vínculo con la renuncia de Ulises Lara, pues ocurre menos de 48 horas después de la renuncia del quien era el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Ambas salidas afectan áreas estratégicas encargadas de expedientes sensibles para la administración de justicia federal.

¿Qué ha dicho la FGR sobre la salida de Óscar Langlet?

Mandos de la FGR señalaron al diario La Jornada que el cese de Óscar Langlet González no estuvo relacionado con el caso de Ulises Lara ni con el incumplimiento de instrucciones de la titular de la institución, Ernestina Godoy.

Sin embargo, hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado oficial ni ha informado formalmente sobre los motivos de la destitución de Óscar Langlet González.

La institución tampoco ha informado quién quedará al frente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos tras la salida de Óscar Langlet.