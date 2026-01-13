Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio detalles del golpe al Tren de Aragua en la Ciudad de México (CDMX).

En un operativo conjunto con diferentes fuerzas de seguridad federales y locales detuvieron a seis personas vinculadas a la organización delictiva del Tren de Aragua, relacionada con delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

Además se logró identificar a dos personas clave de esta estructura criminal en CDMX.

En la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1 @SSPCMexico, @SSC_CDMX @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron a seis integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua”, relacionadas con extorsión, trata de personas… pic.twitter.com/ogQS9WXe6z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 13, 2026

Detienen a 6 personas implicadas con el Tren de Aragua en CDMX, informa Harfuch

A través de redes sociales es que Omar García Harfuch dio más información acerca de la detención de seis personas implicadas con la organización criminal trasnacional del Tren de Aragua, que contó con el apoyo de fuerzas federales y locales como:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Agencia de Investigación Criminal (AIC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar)

Cabe recordar que el Tren de Aragua es acusado de delitos como:

Extorsión

Privación ilegal de la libertad

Homicidio

Tráfico de drogas y armas

Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas

Tras resultados de una línea de investigación, los agentes de seguridad ubicaron domicilios de una mujer identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

Por lo anterior se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó las órdenes para intervenir los domicilios.

Como resultado se catearon dos viviendas donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más. Además de que se les aseguraron:

Metanfetamina

Marihuana

Teléfonos celulares

Un arma de fuego corta

Dinero en efectivo

Equipos de cómputo

Una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad

Derivado a esas mismas investigaciones, llevaron a los agentes a la alcaldía Iztapalapa, lugar donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan “N”.

Este detenido es considerado operador financiero del Tren de Aragua, además de facilitar y proporcionar viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal y mujeres de nacionalidad extranjera.