Ante el tiroteo contra un presunto miembro del Tren de Aragua, Keith Wilson, alcalde de Portland, pidió al Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), frenar todas sus operaciones.

El alcalde, acompañado de la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, pidió que se detengan todas las operaciones mientras se realiza una investigación de los hechos.

Esto por el tiroteo iniciado por el ICE donde dos personas resultaron heridas; y señaló que es necesaria una investigación independiente porque “ya no se puede confiar” en a versión que da el gobierno federal.

Tiroteo en Portland levanta las críticas; alcalde ordena investigación independiente por operativo del ICE

El alcalde de Portland señaló que se realizará una investigación “completa e independiente” sobre los hechos que llevaron a un tiroteo donde un hombre y una mujer resultaron heridos por el ICE.

De acuerdo con la información dada por el gobierno de Donald Trump, este tiroteo derivó en la detención de un presunto miembro del Tren de Aragua, quien habría intentado atropellar a los agentes que le marcaron el alto.

Sin embargo, el alcalde señaló que, si bien hubo una época en la que se podría tomar la palabra del gobierno “ese tiempo pasó hace mucho tiempo”.

Por ello, llamó al ICE a detener todas su operaciones en Portland hasta que se concluya la investigación independiente sobre el acto violento.

“Es por eso que estamos pidiendo a ICE que detenga todas sus operaciones en Portland hasta que se pueda llevar a cabo una investigación completa e independiente” Keith Wilson, alcalde de Portland

ICE inicia tiroteo en Portland por supuesto miembro del Tren de Aragua

El 8 de enero agentes del ICE informaron la detención de un hombre que estaría relacionado con el Tren de Aragua tras un tiroteo donde dos personas resultaron heridas.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad, el hombre, quien recibió varios disparos, es un migrante venezolano relacionado con el grupo delincuencial.

El tiroteo se inició cuando los elementos de la Patrulla Fronteriza marcaron el alto a un hombre que circulaba por calles de Portland por su estatus migratorio irregular pero él intentó atropellarlos.

Sin embargo, el alcalde de Portland señaló que, si bien ya saben lo que dijo el gobierno federal que pasó, se requiere de una investigación independiente.