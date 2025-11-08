El presidente Donald Trump recibió un nuevo revés debido a que este viernes 7 de noviembre, una jueza federal bloqueó la orden con la que buscaba desplegar la Guardia Nacional en Portland.

“Este Tribunal concluye que, incluso otorgando gran deferencia a la determinación del Presidente, este no tenía una base legal para federalizar la Guardia Nacional” Karin Immergut. Jueza Federal de Estados Unidos

Jueza bloqueó orden de Donald Trump para enviar Guardia Nacional a Portland

El Poder Judicial de Estados Unidos asestó un nuevo golpe contra el presidente Trump, debido a que la jueza federal Karin Immergut bloqueó su orden para desplegar la Guardia Nacional en Portland.

Así lo resolvió la jueza al dictaminar que la orden emitida por el mandatario carece de una base legal, toda vez que indicó que las protestas que motivaron la orden presidencial no ameritan el despliegue.

“Las protestas frente a las instalaciones del ICE en Portland han sido predominantemente pacíficas, con solo casos aislados y esporádicos de violencia de nivel relativamente bajo, principalmente entre manifestantes y contramanifestantes” Karin Immergut. Jueza Federal de Estados Unidos

Con respecto a ello, la resolución indica que las movilizaciones en las instalaciones del ICE en Portland han sido en su gran mayoría protestas pacíficas y solo ocurrieron ciertos casos aislados de violencia.

En consecuencia, Karin Immergut estableció en su sentencia que la orden emitida por Donald Trump no cuenta con un sustento legal que justifique la federalización del asunto con la Guardia Nacional.

Donald Trump (Luis M. Alvarez / AP)

Donald Trump ya recibió 4 reveses contra sus planes de desplegar a la Guardia Nacional

Los planes del presidente Donald Trump para desplegar a la Guardia Nacional en Portland se vieron truncados debido a que una jueza federal anuló los efectos de la determinación del mandatario.

La orden judicial que entró en vigor de forma inmediata tras su emisión, se trata del cuarto bloqueo contra las intenciones del presidente Donald Trump para echar mano de la Guardia Nacional:

En octubre de 2025, un juez federal bloqueó la orden de desplegar la Guardia Nacional en Chicago para reforzar operativos de ICE, al considerar que no había “insurrección” ni incapacidad de las autoridades locales

En octubre de 2025, tribunales estatales y federales frenaron la orden presidencial en Los Ángeles, argumentando que el presidente no puede federalizar tropas sin consentimiento del gobernador

A finales de octubre de 2025, un tribunal limitó la extensión del despliegue en Washington D.C. y frenó la intención de ampliar la presencia militar, dejando solo un operativo parcial

En el caso más reciente, el de Portland, el bloqueo se dio luego de que los estados de Oregon y California presentaron una demanda a finales de septiembre en contra del despliegue.

En seguimiento al proceso, este viernes 7 de noviembre la jueza federal Karin Immergut, resolvió anular el envío de la Guardia Nacional con el que Trump quería proteger la ciudad “devastada por la guerra”.