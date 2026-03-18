La tarde de este miércoles 18 de marzo, autoridades llevaron a cabo la detención de ‘La Maracucha’, integrante del Tren de Aragua, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

El gabinete de Seguridad de México informó que la operación fue resultado del trabajo entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

La joven de 23 años, de nombre Yorbelis ‘N’, es acusada de actividades delictivas como cobro de piso, extorsión, venta de drogas y captación de víctimas con fines de explotación sexual.

‘La Maracucha’ fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal en próximos días.

‘La Maracucha’ ya contaba con dos órdenes de aprehensión

En 2025 comenzaron los operativos en contra de ‘La Maracucha’. Fue ubicada en la colonia Buenavista tras intensos recorridos de vigilancia.

Reportes indican que la integrante del Tren de Aragua contaba con dos órdenes de aprehensión bajo los cargos de trata de personas agravada y delincuencia organizada, las cuales fueron cumplimentadas con su detención.

Durante los trabajos de seguridad que se desplegaron a lo largo del año pasado, se realizaron cateos, verificaciones administrativas y detenciones previas de personas relacionadas al grupo delictivo.

Trabajos de inteligencia reportaron que ‘La Maracucha’ operaba principalmente en hoteles ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc.

El Tren de Aragua es una organización criminal que fue designada por el presidente Donald Trump como una célula terrorista.

De origen venezolano, es considerada como una de las bandas más peligrosas del país al estar relacionadas con ejecuciones, asesinatos, secuestro y trata de personas.