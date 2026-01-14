El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el operativo contra el Tren de Aragua en la Ciudad de México (CDMX).

Esto luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informara la detención de seis personas que estarían relacionadas con el Tren de Aragua, grupo criminal originario de Venezuela.

Ronald Johnson celebra detenciones por operativo contra Tren de Aragua en CDMX

A través de sus redes sociales, Ronald Johnson reconoció la labor del gobierno de México tras el operativo realizado contra el Tren de Aragua en CDMX.

El embajador de Estados Unidos en México aseguró que acciones como esta “trascienden fronteras“, toda vez que ayudan a la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales.

Además, señaló que este operativo fortalece la seguridad en la región, permitiendo así la protección de nuestros países.

Ronald Johnson manifestó que las acciones de las autoridades contra el Tren de Aragua en CDMX permitirá que los criminales rindan cuentas ante la justicia, robusteciendo la seguridad de ambas naciones.

Este tipo de acciones trascienden fronteras. Al desarticular redes criminales transnacionales, se fortalece la seguridad regional y se protege a nuestras comunidades. Reconocemos el trabajo del @GabSeguridadMX por estas detenciones en la Ciudad de México, que contribuyen a que… https://t.co/yAtuVF0YHV — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 14, 2026

Según informó Omar García Harfuch, este operativo, realizado en inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, permitió asegurar:

Metanfetamina

Marihuana

Teléfonos celulares

Un arma de fuego corta

Dinero en efectivo

Equipos de cómputo

Una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad

Los detenidos fueron identificados como Bryan “N”, contra quien se cumplimento una orden de aprehensión, señalado como operador financiero del Tren de Aragua, así como Lesli “N” y cuatro personas más.

A los detenidos se les acusa por diversos delitos, entre ellos:

Explotación sexual

Distribución de droga

Trata de mujeres

Enlaces con grupos criminales locales

De esta manera, García Harfuch señaló que los detenidos fueron puestos a disposición de un juez quien determinará su situación legal.