Martha Herrera es una de las figuras emergentes de Movimiento Ciudadano; su nombre ha ganado relevancia tras ser señalada como aspirante a la alcaldía de Monterrey, luego de una trayectoria que combina sector privado, política social y liderazgo en organismos internacionales. Si quieres conocer más sobre su edad, familia y experiencia, continúa leyendo.

¿Quién es Martha Herrera?

Martha Herrera González es una política y funcionaria pública mexicana, que cuenta con una amplia trayectoria dentro de Movimiento Ciudadano. Ha sido titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del gobierno estatal, donde impulsó programas sociales para reducir la pobreza y desigualdad.

También cuenta con una amplia trayectoria en el sector privado, especialmente en la empresa CEMEX, donde lideró estrategias de impacto social a nivel global durante más de dos décadas.

En 2025 fue nombrada coordinadora de Movimiento Ciudadano en Monterrey y se perfiló como aspirante a la alcaldía rumbo a 2027.

¿Qué edad tiene Martha Herrera?

Se desconoce cuál es la edad exacta de Martha Herrera; sin embargo, se conoce que nació el 21 de julio.

¿Martha Herrera tiene esposo?

Se desconoce si Martha Herrera tiene esposo, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Martha Herrera?

Al haber nacido el 21 de julio, Martha Herrera es Cáncer, signo que se caracteriza por ser sentimental, protector y familiar.

¿Martha Herrera tiene hijos?

No hay información disponible sobre si Martha Herrera tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su carrera política.

¿Qué estudió Martha Herrera?

Martha Herrera cuenta con una licenciatura en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey. Además, tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad McGill en Canadá, un MBA Multinacional en Administración con doble titulación de la Universidad Adolfo Ibáñez en Miami y Deusto School Business en Bilbao, España.

Y también tiene un posgrado en el Programa Ejecutivo de Negocios Internacionales de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, INSEAD en Francia y el Tecnológico de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Martha Herrera?