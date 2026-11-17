El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar presentó su segundo informe de gobierno de su actual mandato al frente de Coyoacán, ante más de 50 mil personas reunidas en el Estadio Azteca. Durante el acto, destacó los resultados de cinco años de administración y señaló que su gestión busca consolidar un legado para la demarcación.

El edil centró su mensaje en tres rubros: seguridad, obras públicas y servicios urbanos. Entre las acciones que reportó se encuentran la repavimentación de más de 2 millones de metros cuadrados, la sustitución de más de 33 mil luminarias y la atención de 5 millones de metros cuadrados de áreas verdes.

Giovani Gutiérrez destaca resultados en seguridad, obras y servicios urbanos

Durante su mensaje, Gutiérrez Aguilar afirmó que la percepción de seguridad en Coyoacán se encuentra por encima de la media nacional. También señaló que las acciones de infraestructura y mantenimiento urbano han permitido intervenir distintos espacios de la demarcación.

En materia de obras, destacó la rehabilitación de la totalidad de los mercados públicos, la intervención de más de 80 escuelas de educación básica, así como trabajos en los 11 deportivos y las nueve albercas de Coyoacán.

En el rubro cultural, mencionó la rehabilitación de foros, teatros, casas de cultura, jardines, el kiosco y el Palacio de Cortés, incluidos sus murales. También señaló que durante su administración se retiraron 100 toneladas de cable en desuso y se realizaron acciones contra las chelerías y para recuperar espacios públicos.

El alcalde sostuvo que la administración ha buscado mejorar el ejercicio de los recursos públicos y la transparencia de sus procedimientos. Según expuso, estos esfuerzos permitieron que Coyoacán avanzara en los indicadores relacionados con el uso del presupuesto y dejara de ubicarse entre las demarcaciones con mayores subejercicios.

Giovani Gutiérrez reúne a más de 50 mil personas en su segundo informe (Cortesía)

Coyoacán reporta intervenciones en mercados, escuelas y espacios públicos

Giovani Gutiérrez agradeció el trabajo de la base laboral de la alcaldía y reconoció el respaldo de las fuerzas federales. También afirmó que las acciones de gobierno deben mantenerse cercanas a las necesidades de los habitantes y que el ejercicio del cargo público implica una responsabilidad en el manejo de los recursos provenientes de los impuestos.

Durante el informe, señaló que la administración ha realizado verificaciones con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), suspendido obras y retirado bienes mostrencos, como parte de las acciones para hacer cumplir la normatividad en la demarcación.

Al evento asistieron la esposa del alcalde, Rossy Romero; el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero; la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez; el dirigente local del PRI, Israel Betanzos; el exdirigente del PRD, Jesús Zambrano, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

También estuvieron presentes el diputado federal Héctor Saúl Téllez y la presidenta del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza de los Santos, entre otros representantes del ámbito político y empresarial.

Al concluir, Giovani Gutiérrez afirmó que su administración continuará trabajando en materia de seguridad, limpieza, orden y eficiencia, y sostuvo que busca mantener las acciones de gobierno sin distinciones entre los habitantes de Coyoacán.