El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, anunció que la demarcación alcanzó el retiro de 100 toneladas de cableado en desuso de sus calles, como parte de una estrategia de ordenamiento urbano que comenzó en mayo de 2022.

Los trabajos han permitido intervenir 522 calles de 76 colonias, unidades, pueblos y barrios, con un total de 280 mil 304 metros lineales de infraestructura, equivalentes a más de 280 kilómetros.

Acompañado por representantes de empresas de telecomunicaciones, funcionarios de la demarcación y vecinos, el alcalde de Coyoacán destacó que el resultado es producto de la coordinación entre gobierno, empresas y sociedad.

Un gobierno que planea, que se organiza, que se coordina, que ejecuta y que controla, es un gobierno que claramente tiene una estrategia. Se dice fácil, pero déjenme decirles que es prácticamente un trabajo artesanal; por eso era importante la colaboración y la coordinación con las empresas responsables para que esto pudiera tener éxito. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Coyoacán retira 100 toneladas de cableado en desuso (cortesía)

Coyoacán interviene 522 calles para retirar cableado obsoleto

El programa comenzó en mayo de 2022, luego de identificar postes saturados de cableado, parte del cual correspondía a infraestructura que ya no se encontraba en funcionamiento. Las primeras intervenciones se realizaron en el Centro Histórico de Coyoacán y posteriormente el programa se amplió al resto de la demarcación.

En junio de 2022 se formalizó la colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para extender los trabajos a distintas zonas.

Fuimos la primera alcaldía en firmar este convenio de coordinación entre las empresas y el gobierno de Coyoacán, y eso ha sido una política pública exitosa. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Coyoacán retira 100 toneladas de cableado en desuso (cortesía)

Empresas de telecomunicaciones mantienen colaboración

El director general de Planeación del Desarrollo, Gobierno Abierto y Ordenamiento Territorial, Jonathan Evani Flores Simbrón, señaló que las 100 toneladas de cableado obsoleto retiradas representan una intervención territorial que contribuye a disminuir elementos innecesarios en el espacio público y recuperar la imagen urbana.

En el encuentro participaron también Juan Alberto Castañeda López, abogado responsable de la zona sur de Megacable, así como César Giovanni Ramírez Rodríguez y Ana Cristina Tapia Pérez, en representación de Totalplay.

Los representantes de las empresas señalaron que su compromiso también contempla contribuir al cuidado y mejoramiento del entorno urbano mediante el retiro de infraestructura que dejó de ser funcional. Asimismo, refrendaron su disposición para mantener la coordinación con el gobierno de Coyoacán y continuar con las acciones para contar con calles más ordenadas, limpias y seguras.