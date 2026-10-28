El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez inauguró la noche de este martes la ofrenda monumental “Coyoacanenses más vivos que nunca”, instalada en el pórtico del Palacio de Cortés, donde figuras de cartonería de tamaño natural rinden homenaje a personajes emblemáticos.

Durante su mensaje de inauguración y acompañado por al directora general de Cultura, Hilda Trujillo, funcionarias y funcionarios de la alcaldía, así como por vecinos de la demarcación, el alcalde de Coyoacán destacó la importancia de preservar las tradiciones y reconocer a quienes han contribuido a construir una identidad cultural en Coyoacán.

El Día de Muertos es una de las tradiciones con mayor arraigo entre las y los mexicanos, y Coyoacán es un espacio inigualable, verdaderamente emblemático, en donde esa entrañable tradición resuena como en ningún sitio. Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán

La directora general de Cultura, Hilda Trujillo Soto, señaló que esta propuesta artística busca mantener viva la memoria de las figuras que han enriquecido la vida cultural de Coyoacán y acercar su legado a nuevas generaciones.

Ofrenda Monumental Coyoacanenses más vivos que nunca (cortesía )

Artesanos y artistas participan en la ofrenda monumental

Los arcos del Palacio de Cortés se transformaron simbólicamente en “portales de la memoria”, como parte de una intervención artística que integra figuras monumentales de cartón y murales con representaciones en mosaico, dicho conjunto conforma una galería dedicada a la memoria coyoacanense.

En la elaboración y caracterización de las piezas participaron artesanos del pueblo de La Candelaria y artistas plásticos, quienes imprimieron a la ofrenda una identidad profundamente local. La dirección artística y producción estuvieron a cargo de la maestra Luz María Meza, con la colaboración de Jair Sosa, creador de los arcos y originario del pueblo de La Candelaria, así como del artesano José San Martín,

Ofrenda Monumental Coyoacanenses más vivos que nunca (cortesía )

Entre las personalidades homenajeadas se encuentran Dolores del Río, José Clemente Orozco, Frida Kahlo, Nieves Paniagua, Agustín Lara, Aurora Reyes, Juan O’Gorman, Concha Michel, Octavio Paz, Columba Domínguez y Juan Rulfo Raúl Anguiano y Diego Rivera.

Además de los fotógrafos Manuel Álvarez Bravo y Guillermo Kahlo; las actrices Adriana Roel y Dolores del Río; la bailarina Nieves Paniagua; el actor Emilio “El Indio” Fernández; el escritor Salvador Novo, y el compositor Agustín Lara, entre otros referentes de la cultura nacional.

Ofrenda Monumental Coyoacanenses más vivos que nunca (cortesía )

Banda Sinfónica participó con Ofrenda Sonora en Coyoacán

La inauguración estuvo acompañada por la Banda Sinfónica de Coyoacán, que ofreció al público el concierto “Ofrenda Sonora”, sumando música a esta celebración de la tradición cultural de Coyoacán..

La ofrenda monumental “Coyoacanenses, más vivos que nunca” permanecerá abierta al público hasta el 9 de noviembre, en el Jardín Hidalgo, para que vecinas, vecinos y visitantes conozcan este homenaje a las figuras que han dejado huella en la historia artística y cultural de Coyoacán.