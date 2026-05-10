Giovani Gutiérrez Aguilar inauguró cinco canchas de futbol rápido o futbol 7 rehabilitadas en las colonias Pedregal de Santo Domingo y Santa Úrsula, como parte de un proyecto de mejoramiento de espacios deportivos rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

El alcalde destacó que estas intervenciones fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno de Coyoacán, autoridades capitalinas, una organización no gubernamental y una empresa especializada en pinturas y esmaltes.

Giovani Gutiérrez fortalece espacios deportivos para niñas, niños y jóvenes

El edil resaltó que el deporte contribuye al desarrollo integral de la niñez y juventud, ya que fomenta hábitos positivos como la disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la sana competencia.

Hacer deporte es mejorar el futuro de las infancias y por ello nos hemos sumado a esta iniciativa de mejorar los entornos para ellas y ellos en la zona de los pedregales, por cierto, muy cerca del estadio Azteca. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán.

Acompañado por funcionarios de distintas áreas de la alcaldía, Giovani Gutiérrez realizó tiros de penal en cada uno de los espacios rehabilitados, los cuales son utilizados diariamente por vecinas y vecinos de la zona.

Giovani Gutiérrez inaugura canchas rehabilitadas en Coyoacán. (Cortesía)

El alcalde señaló que este tipo de obras reflejan el trabajo conjunto entre sociedad, iniciativa privada y gobierno, además de representar acciones concretas en beneficio de la comunidad y del uso transparente de los recursos públicos.

Las canchas rehabilitadas se ubican en el deportivo Santa Úrsula; en el camellón de las calles San Ricardo y San Gonzalo; en el deportivo El Copete, en Pedregal de Santo Domingo; y dos más en el camellón de avenida Delfín Madrigal, cerca del Metro Ciudad Universitaria.

Finalmente, Giovani Gutiérrez aseguró que Coyoacán continuará impulsando proyectos de recuperación de espacios públicos y deportivos rumbo al Mundial 2026, con el objetivo de fortalecer la convivencia y mejorar el entorno urbano de la alcaldía.