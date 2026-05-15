El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, aseguró que la demarcación vive una transformación visible en infraestructura, servicios urbanos y seguridad, al presentar los resultados de su administración ante el Congreso de la Ciudad de México.

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Administración Pública Local, Alcaldías y Límites Territoriales, así como de Gobierno y Políticas Públicas, el edil destacó que Coyoacán llega fortalecido a la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al ser una de las sedes clave para la justa internacional.

Coyoacán acelera obras y servicios rumbo al Mundial 2026

Gutiérrez Aguilar defendió que, en más de cuatro años de gobierno, no se registraron subejercicios y se impulsaron proyectos con planeación, metas cumplidas y atención al rezago urbano en distintas colonias, barrios y pueblos originarios.

Coyoacán acelera obras y servicios rumbo al Mundial 2026 (cortesía)

Como parte de los resultados presentados, el alcalde informó que se entregaron más de 30 mil paquetes de útiles escolares y se realizaron trabajos de mejoramiento urbano equivalentes a 420 mil metros cuadrados de pintura en edificios y fachadas.

Además, destacó la sustitución de más de 7 mil luminarias, la rehabilitación de banquetas y guarniciones, así como la colocación de casi 600 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Coyoacán acelera obras y servicios rumbo al Mundial 2026 (cortesía)

En materia ambiental y de espacio público, señaló que se intervinieron más de 3 millones de metros cuadrados de áreas verdes y se realizaron más de 500 jornadas de limpieza en tiraderos clandestinos.

También destacó acciones de seguridad como siete mil visitas casa por casa, 436 recorridos pie tierra y 52 operativos contra chelerías ilegales, además de programas de chatarrización que permitieron retirar más de 2 mil 600 vehículos abandonados.

Coyoacán acelera obras y servicios rumbo al Mundial 2026 (cortesía)

En el ámbito social y cultural, el gobierno local realizó conciertos de la orquesta sinfónica, mantenimiento a casas de cultura, deportivos y albercas, además de jornadas de salud con mastografías gratuitas para mujeres de zonas vulnerables.

Durante la comparecencia, legisladores de distintas fuerzas políticas reconocieron la coordinación institucional y el trabajo desarrollado en la demarcación, entre ellos diputadas y diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PAN.

Al concluir, Giovani Gutiérrez subrayó que las obras y programas realizados provienen de los recursos públicos aportados por la ciudadanía, por lo que aseguró que su administración mantiene el compromiso de rendir cuentas con resultados tangibles y obras permanentes más allá del Mundial 2026.