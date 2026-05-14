El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, informó que ya se encuentran en proceso de rehabilitación cerca de 30 canchas deportivas en distintas colonias de la demarcación, como parte de una estrategia enfocada en recuperar espacios públicos y promover actividades deportivas entre niñas, niños y jóvenes.

Durante la inauguración de la multicancha del Parque Las Campanas, en la colonia Campestre Churubusco, el alcalde destacó que este proyecto se desarrolla en coordinación con la organización Blue Women Pink Men y la empresa PPG Comex, alianza que ha permitido avanzar en la recuperación de espacios comunitarios.

Coyoacán recupera espacios públicos con apoyo de Comex y ONG

El alcalde explicó que hasta ahora se han intervenido 14 de las 18 canchas contempladas dentro del convenio principal, además de otras 12 acciones independientes impulsadas por la alcaldía.

Coyoacán apuesta por el deporte y la convivencia comunitaria (cortesía)

Las obras no solo contemplan trabajos de pintura y mantenimiento, sino también un proceso de participación vecinal donde especialistas en sociología, antropología y desarrollo comunitario colaboran con habitantes para definir cómo mejorar cada espacio.

Giovani Gutiérrez señaló que la recuperación de canchas deportivas forma parte de una política pública orientada a fortalecer la convivencia social y brindar espacios seguros para la comunidad.

Coyoacán apuesta por el deporte y la convivencia comunitaria (cortesía)

De acuerdo con los datos compartidos por la alcaldía, las intervenciones abarcan más de 7 mil metros cuadrados y han requerido la aplicación de miles de litros de pintura, rehabilitación de porterías, reparación de mallas ciclónicas y renovación de tableros de basquetbol.

Por su parte, Javier Sosa Mejía destacó que este tipo de proyectos buscan generar impacto social positivo mediante el rescate de espacios urbanos. Las canchas rehabilitadas se ubican en colonias como Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Educación, Ciudad Jardín y Prado Churubusco, entre otras zonas de la alcaldía.

Coyoacán apuesta por el deporte y la convivencia comunitaria (cortesía)

Finalmente, el alcalde adelantó que continuarán los trabajos de mejoramiento urbano en Coyoacán, incluyendo repavimentación, servicios urbanos y programas de salud comunitaria en coordinación con diversas instituciones.