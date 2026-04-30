El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, refrendó su compromiso con la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno como eje para impulsar el desarrollo social, al participar junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en la presentación de los festivales futboleros rumbo al Mundial 2026.

Durante el evento, el edil destacó que el trabajo conjunto permite concretar obra pública con beneficios a largo plazo, más allá de eventos como la Copa del Mundo.

Giovani Gutiérrez impulsa obra pública y mejora de espacios en Coyoacán

El alcalde subrayó que en la demarcación se han realizado acciones de rescate en escuelas y trabajos de repavimentación en vialidades como Rosa María Sequeira, Manuela Medina, Laura Méndez de Cuenca y Avenida de La Virgen.

También resaltó mejoras en deportivos, gimnasios, albercas y mercados, como parte de una estrategia coordinada para elevar la calidad de vida de las familias en Coyoacán.

Asimismo, reconoció la política de recuperación de espacios públicos impulsada por el gobierno capitalino, como la rehabilitación de la cancha en CTM Culhuacán, y destacó que la alcaldía registra avances en la rehabilitación de 22 de 30 canchas contempladas.

Giovani Gutiérrez resalta coordinación con Clara Brugada para mejorar Coyoacán. (Cortesía)

Clara Brugada anuncia festivales futboleros en CDMX con enfoque incluyente

Por su parte, Clara Brugada señaló que el Mundial 2026 se concibe como un evento incluyente, en el que se promueve la participación de todas las personas y se fomenta un entorno sin discriminación.

La mandataria informó que en la Ciudad de México se realizarán festivales futboleros en 18 sedes; en siete de ellas se transmitirán todos los partidos durante los 39 días del Mundial, mientras que en las otras once se proyectarán los encuentros de la Selección Mexicana.

Destacó que el objetivo es llevar la experiencia del Mundial más allá de los estadios, con actividades culturales, deportivas y recreativas que promuevan valores como el juego limpio, la inclusión y la convivencia social.

Finalmente, Giovani Gutiérrez reiteró que el trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México se mantendrá de forma permanente para consolidar un nuevo rostro en Coyoacán, con acciones continuas en beneficio de la ciudadanía.