El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, realizó un recorrido por el nuevo edificio de la Dirección General de Participación Ciudadana, ubicado en la calle Monserrat y Eje 10, como parte de la inversión destinada a la dignificación de espacios de atención al público.

Las instalaciones fueron remodeladas tras décadas sin intervención, con el objetivo de mejorar la atención a cientos de personas que diariamente acuden a realizar trámites y solicitar servicios en la demarcación.

Alcaldía Coyoacán mejora sus instalaciones para atención ciudadana

El alcalde acudió acompañado por la directora general de Participación Ciudadana, Iliana Pardo; la titular de Obras, Martha Elguea; y la directora de Seguridad, Aurora Monserrat Cruz, durante la supervisión del inmueble rehabilitado.

Aquí se hicieron importantes trabajos que hacía décadas se habían dejado de lado. Se hizo la remodelación completa del edificio, un edificio que alberga el trabajo de una población flotante de más de 60 personas y se encontraba en el abandono. Giovani Gutiérrez Aguilar, Alcalde de Coyoacán.

Las autoridades explicaron que las condiciones anteriores no permitían brindar una atención adecuada, por lo que se determinó intervenir el edificio para su rehabilitación total, con el fin de dignificar tanto el espacio de trabajo del personal como la atención a las y los vecinos de Coyoacán.

La directora de Obras, Martha Elguea Viniegra, detalló que los trabajos incluyeron la remodelación y ampliación del inmueble, con la construcción de nuevos sanitarios en dos niveles, renovación de oficinas con acabados y pintura, ampliación de espacios de atención, habilitación de una caseta, áreas de archivo y la sustitución total del mobiliario.

Señaló que el edificio será un punto clave para la atención ciudadana, al coordinar el trabajo de las unidades territoriales y los servicios que ofrece la alcaldía de manera permanente, por lo que era necesario contar con un espacio digno, funcional y limpio.

El alcalde Giovani Gutiérrez destacó que la intervención de este inmueble forma parte de un programa más amplio de mejora de infraestructura pública, ya que también han sido rehabilitados gimnasios, deportivos, albercas, mercados, oficinas y escuelas en la demarcación, así como otros inmuebles como el de la calle Caballo Calco, el Palacio de Cortés, oficinas en avenida Río Churubusco y áreas de trámites vehiculares.

Con estas acciones, afirmó que en Coyoacán se continúa fortaleciendo la obra pública y la atención ciudadana con espacios renovados y funcionales.