La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, presentó su Primer Informe de Gobierno ante cerca de 7 mil personas reunidas en la explanada de la demarcación. El evento destacó por una producción visual inédita que incluyó un espectáculo de drones, la participación de la Orquesta Sinfónica de Tlalpan y un formato multicolor que acompañó la presentación de resultados.

Durante su mensaje, la alcaldesa agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno Clara Brugada, a quienes reconoció como pieza clave en la ruta del llamado “segundo piso de la transformación” en Tlalpan.

Agradezco profundamente el apoyo de nuestra presidenta y de nuestra jefa de Gobierno; su visión y su capacidad de conducción han sido determinantes para que Tlalpan avance con fuerza y con rumbo. Gaby Osorio

Reconocen la gestión de Gaby Osorio en Tlalpan

Acompañada por representantes de la política nacional, autoridades federales y locales, así como vecinas y vecinos, Gaby Osorio destacó que su primer año de administración se ha guiado por honestidad, cercanía y trabajo permanente.

La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, afirmó que Tlalpan vive un proceso real de transformación, donde los impuestos de la ciudadanía se han traducido en obras, servicios y programas sociales de alto impacto.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, recordó que han pasado siete años desde el inicio de la Cuarta Transformación y que ahora se construye una nueva etapa enfocada en igualdad, salud, agua y oportunidades, destacando la labor de Gaby Osorio como una gobernante cercana y eficaz.

En representación de la jefa de Gobierno, el secretario de Gobierno César Cravioto reconoció el ritmo de trabajo de la alcaldesa, al afirmar que en Tlalpan se presentan soluciones, gracias a un equipo con presencia permanente en el territorio.

Primer Informe: los 100 logros que marcan el rumbo de Tlalpan

Gaby Osorio presentó 100 logros organizados en seis ejes estratégicos y cuatro gabinetes temáticos, una estructura que permitió dar orden y claridad al trabajo del primer año. Señaló que la prioridad fue poner orden en la casa, combatir la corrupción e implementar un modelo 24/7 para atender a la ciudadanía.

En seguridad, afirmó que se triplicó el número de patrullas operando en los cinco sectores y que los delitos de alto impacto disminuyeron 24%, además de que la camioneta de lujo de la administración pasada se convirtió en una patrulla de género. El Gabinete de Seguridad, agregó, ha sesionado de manera presencial todos los días, acumulando 255 reuniones.

Uno de los avances más importantes se registró en materia de agua. La alcaldesa explicó que aumentó 156% la atención de fugas, pasando de 2,114 a más de 5,418 reparaciones. También destacó la eliminación de la corrupción en el servicio de pipas, lo que redujo los tiempos de espera de más de 60 días a menos de cinco.

Por primera vez se creó el Gabinete del Agua, que permitió coordinar una inversión conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México de casi 200 millones de pesos para modernizar tanques y pozos, además de la atención de más de 100 fugas no visibles y una inversión superior a 113 millones de pesos en obra hidráulica y drenaje.

En materia de movilidad, detalló que se realizaron 40 sesiones del gabinete y múltiples operativos en vialidades como Picacho-Ajusco, Joya, Hospitales y Zacatépetl. Como resultado, aumentaron más del 200% las remisiones de motocicletas irregulares y se retiraron food trucks no autorizados, casetas obsoletas y estructuras abandonadas con el propósito de recuperar el espacio público.

También subrayó que Tlalpan pasó del octavo al primer lugar en manejo de residuos sólidos, gracias a la recolección de más de 631 mil toneladas, la recuperación de 222 espacios públicos, la eliminación de tiraderos clandestinos y el retiro de 20 mil neumáticos, además de la ejecución de filtros carreteros e inspecciones ambientales para proteger el suelo de conservación.

Infraestructura, igualdad sustantiva y servicios para la ciudadanía

En políticas de género, la alcaldesa informó la creación del primer Gabinete de Género e Igualdad Sustantiva, así como la reconversión de una unidad móvil enfocada ahora en la atención de mujeres. Destacó el despliegue de la Brigada Mariposa, que visitó más de 3,780 viviendas, y el aumento de 60% en atenciones en el Centro Justa Hernández Farfán.

En el rubro de transparencia, señaló que los tiempos de respuesta en trámites de desarrollo urbano se redujeron de cuatro meses a 15 días, además de anunciar la primera baja documental en 15 años, con la depuración de 53 mil kilos de archivo.

En infraestructura urbana, el gobierno de Tlalpan invirtió más de 130 millones de pesos en bacheo y pavimentación, reparó 25 mil baches e intervino 56 mil metros cuadrados mediante repavimentación nocturna.

También se rehabilitaron mercados, bibliotecas, centros comunitarios y se amplió el programa Transformando tu Unidad, que este año tuvo su mayor inversión histórica.

Entre los proyectos estratégicos, Gaby Osorio destacó:

Avances en la Subestación de Bomberos de Topilejo.

Construcción del primer teatro público de Tlalpan.

Próxima Línea 4 del Cablebús.

Utopía del Maíz, próxima a inaugurarse.

Nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos.

Como parte del modelo territorial, la administración creó nuevas territoriales que han intervenido 81 colonias con más de 1,140 acciones de servicios urbanos. Cada jueves se despliega el programa Nuestra Colonia se Transforma, seguido de tequios comunitarios y visitas de seguimiento para cumplir compromisos.

En su mensaje final, la alcaldesa agradeció a los asistentes, a las y los trabajadores y a cada equipo que conforma la administración.

Es una enorme pasión levantarme pensando en Tlalpan, dormir pensando en Tlalpan y soñar pensando en Tlalpan. Gaby Osorio

Reiteró que Tlalpan es “la casa de la Cuarta Transformación” y aseguró que el trabajo continuará con presencia diaria en el territorio. El acto cerró con un espectáculo de drones que iluminó el cielo de la demarcación.