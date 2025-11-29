La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, acudió a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México para solicitar un aumento del 14% al presupuesto 2026, asegurando que en el año se presentaron avances positivos en seguridad, agua, servicios urbanos y medio ambiente.

“El 24/7 es un modelo de gobierno que realiza política pública de día y de noche; el gobierno en red significa potenciar alianzas con iniciativa privada, academia y sector público. Todo lo hacemos bajo cuatro principios fundamentales: honestidad, eficiencia, creatividad y compromiso con el pueblo de Tlalpan” Gaby Osorio, alcaldesa de Tlalpan

Gaby Osorio solicita aumento presupuestal tras presentar resultados del 2025

Desde el Congreso, la coordinadora de Morena, la diputada Xóchitl Bravo, reconoció la transparencia del manejo de recursos y el trabajo operativo en momentos de emergencia, como las recientes inundaciones.

Por su parte, la alcaldesa destacó que 2025 cerrará con más de 2 mil 510 millones de pesos ejercidos bajo un gobierno 24/7 y gestión territorial permanente. Entre los logros mencionados destacaron:

Reducción del 24% en delitos de alto impacto

Triplicación del parque vehicular de seguridad, pasando de 6 a 30 patrullas

Incremento del 156% en la reparación de fugas

Más de 25 mil baches atendidos y repavimentación nocturna

Modernización de luminarias y mejora en recolección de residuos

Creación del primer Gabinete de Agua

Gaby Osorio pide aumento del 14% del presupuesto en Tlalpan para invertir en sectores clave (Cortesía )

Tlalpan tiene la protección ambiental como eje central del presupuesto

Durante su mensaje, la mandataria explicó que Tlalpan, con 80% de suelo de conservación, destinó una inversión histórica en vigilancia ambiental. Entre los resultados destacan:

7 millones de pesos para vigilancia ecológica

42 millones en programas sociales ligados al cuidado del territorio

Más de 100 cooperativas creadas, la mayoría lideradas por mujeres

Cierre de 15 aserraderos ilegales y operativo permanente contra la tala en Topilejo, que hoy reporta “cero tala ilegal”

Finalmente, Gaby Osorio señaló que el incremento del presupuesto permitirá fortalecer sectores pilares en su administración:

Territoriales 24/7

Servicios urbanos

Movilidad y protección civil

Vigilancia ambiental

Obras clave: subestación de bomberos en Topilejo, teatro público, mejoras rumbo al Mundial 2026

Con estas estrategias, Gaby Osorio busca mejorar la calidad de vida de miles de habitantes de Tlalpan, con inversión en sectores clave que mejorarán la salud, educación e infraestructura.