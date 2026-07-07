Futlán de Banco Plata continuará con las transmisiones de la Copa del Mundo 2026 en Aztlán Feria de Chapultepec, donde los aficionados podrán seguir los partidos de cuartos de final, semifinales y la gran final en pantallas gigantes.

La experiencia permanecerá disponible pese a la eliminación de la Selección Mexicana y busca ofrecer una alternativa para disfrutar de los encuentros en un espacio con aforo controlado dentro de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Futlán de Banco Plata transmitirá cuartos, semifinales y final del Mundial 2026 en Aztlán Feria de Chapultepec. (cortesía)

Futlán de Banco Plata mantendrá actividades especiales

Además de las transmisiones deportivas, Futlán de Banco Plata contará con activaciones y experiencias diseñadas para acompañar cada jornada mundialista.

Las actividades estarán disponibles antes, durante y después de los partidos, con el objetivo de ampliar la experiencia para quienes asistan al recinto.

Durante las jornadas mundialistas, Aztlán Feria de Chapultepec continuará operando con normalidad sus atracciones y espacios de entretenimiento.

Los visitantes podrán acceder a juegos mecánicos, experiencias inmersivas, restaurantes, zonas recreativas y a la rueda de la fortuna Aztlán 360, considerada la más alta de México.

Futlán de Banco Plata transmitirá cuartos, semifinales y final del Mundial 2026 en Aztlán Feria de Chapultepec. (cortesía)

Habrá paquetes con beneficios para aficionados

La entrada general a Aztlán Feria de Chapultepec es gratuita; sin embargo, los asistentes pueden adquirir paquetes especiales que incluyen brazalete con acceso a atracciones participantes, beneficios en alimentos y bebidas, espacios preferentes y acceso a las activaciones relacionadas con los encuentros.

La información sobre horarios, transmisiones y actividades de Futlán de Banco Plata se encuentra disponible en su plataforma oficial.

La programación contempla la transmisión de los cuartos de final del 9 al 11 de julio, las semifinales los días 14 y 15 de julio, y la gran final el próximo 19 de julio.

Con ello, Futlán de Banco Plata mantendrá la actividad mundialista en Aztlán Feria de Chapultepec durante la fase decisiva del torneo.