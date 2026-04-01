Ticketmaster integra a Aztlán Feria de Chapultepec a su plataforma digital, marcando un nuevo estándar en México al sumar al parque de diversiones como aliado estratégico en la venta de boletos.

Con esta colaboración, el emblemático parque capitalino, reconocido por sus atracciones renovadas, oferta gastronómica y experiencias familiares, fortalece su operación mediante herramientas tecnológicas que optimizan la gestión y la relación con sus visitantes.

Aztlán mejora la experiencia de sus visitantes con Ticketmaster

La alianza va más allá de la simple digitalización de boletos. Ticketmaster ofrece una gestión integral que permite optimizar la operación, comercialización y análisis del negocio desde una plataforma centralizada, con altos estándares de seguridad.

Además, esta integración impulsa las experiencias que Aztlán desarrolla junto a marcas aliadas, patrocinadores y socios, al ampliar su alcance y proporcionar información estratégica para fortalecer su propuesta de valor.

A partir de ahora, los boletos para Aztlán Feria de Chapultepec ya están disponibles en los canales oficiales de Ticketmaster, lo que facilita planear la visita de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo móvil.

Los usuarios también podrán adquirir paquetes ilimitados para juegos mecánicos y atracciones, los cuales podrán canjear en taquillas del parque o en tiendas de souvenirs.

Ticketmaster y Aztlán consolidan alianza para innovar en entretenimiento

Alejandro Ordaz, director de Marketing en Ticketmaster México, destacó que esta colaboración responde a una visión de innovación enfocada en mejorar la experiencia del usuario y en brindar a los socios herramientas tecnológicas para conectar con nuevas audiencias.

Por su parte, Rosa Lanz, directora comercial de Aztlán, subrayó que esta alianza permitirá facilitar el acceso al parque y optimizar el proceso de compra, con el objetivo de que más familias disfruten de sus instalaciones.

Esta colaboración representa el inicio de una estrategia a largo plazo orientada a fortalecer el entretenimiento familiar y expandir el ecosistema digital de Ticketmaster hacia nuevos formatos y experiencias.