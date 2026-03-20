La segunda edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ 2026) consolida una propuesta innovadora al colocar la ilustración como uno de los pilares de su programación, apostando por nuevas formas de acercar la cultura a niñas, niños y jóvenes.

Bajo el concepto ilustrAcción, Aztlán Parque Urbano se convierte en un espacio donde la narrativa visual cobra protagonismo, permitiendo que el público no solo observe, sino que interactúe con los procesos creativos detrás de cada obra.

FILIAZ 2026 acerca la ilustración a niñas, niños y jóvenes

Durante el evento, la ilustración se presenta como un lenguaje vivo que conecta emociones, historias y contextos contemporáneos, a través de experiencias participativas y espacios de diálogo entre artistas y asistentes.

Uno de los principales atractivos de esta edición es la exposición Poesía Visual, de la ilustradora Mariana Alcántara, instalada en el Pabellón Inmersivo. Este espacio ofrece recorridos guiados que permiten entender cómo la ilustración puede reinterpretar ideas y sensaciones desde una perspectiva artística.

A esta propuesta se suma una muestra internacional con obras reconocidas en la Bienal de Ilustración de Bratislava, considerada una de las plataformas más importantes a nivel global. La exposición reúne estilos diversos que reflejan la evolución de la ilustración dentro de la literatura infantil y juvenil.

La feria también impulsa el talento emergente mediante el Primer Concurso de Cartel FILIAZ 2026, donde se exhiben los trabajos finalistas, destacando la ilustración como una herramienta clave en la comunicación cultural.

En paralelo, la exposición Resilientes - AMDI presenta 30 piezas que exploran la relación entre tecnología, oficios tradicionales y entorno social, mostrando cómo la ilustración puede dialogar con los cambios culturales actuales.

Además, el programa incluye actividades profesionales como revisión de portafolios con editoriales, talleres especializados y encuentros entre creadores, lo que fortalece el ecosistema creativo y abre oportunidades para nuevos ilustradores.

De cara al cierre del evento, el 21 y 22 de marzo, destacan experiencias como Ilustradores que narran, a cargo de Andrea Antinori, donde el público podrá presenciar intervenciones artísticas en vivo. También continúan talleres enfocados en la industria creativa, consolidando a FILIAZ como un espacio dinámico y formativo.

Con esta propuesta, la FILIAZ 2026 reafirma su compromiso de acercar la cultura a nuevas generaciones a través de formatos accesibles, interactivos y contemporáneos, posicionando a la ilustración como un puente entre la imaginación y la lectura.