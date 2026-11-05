La Fundación TELMEX Telcel entregó 88 apoyos sociales en la Alcaldía Cuauhtémoc, como parte de su programa “Corriendo por la Educación”, en el marco del Serial Automovilístico NASCAR-CDMX. Los recursos están dirigidos a personas con discapacidad o dificultades de movilidad, así como a niñas, niños y jóvenes en edad escolar.

La entrega simbólica se realizó en la explanada de la demarcación y fue encabezada, en representación de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, por Verónica Juárez Piña, directora general de Desarrollo Social, acompañada por José Fausto Cota Chirino, director operativo de la fundación.

Alcaldía Cuauhtémoc recibe 30 sillas de ruedas y apoyos tecnológicos

Los 88 apoyos entregados se distribuyeron en 30 sillas de ruedas, 18 bicicletas, 20 tabletas y 20 impresoras. Estos artículos buscan facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad y acercar herramientas tecnológicas a estudiantes de la alcaldía.

Durante el acto, Verónica Juárez Piña destacó la importancia de sumar esfuerzos con instituciones y organizaciones para atender las necesidades de la población, especialmente de quienes requieren apoyos para mejorar sus condiciones de vida.

Por su parte, José Fausto Cota Chirino señaló que las sillas de ruedas no solo benefician a quienes las reciben, sino también a sus familias, al facilitar su movilidad y desplazamiento.

La alcaldía también cuenta con el programa “Sonidos y pasos de vida”, mediante el cual se ha apoyado a 165 personas con discapacidad motriz o auditiva, permanente o temporal, con la entrega de sillas de ruedas, bastones y aparatos auditivos.

Fundación TELMEX Telcel entrega 88 apoyos sociales en Cuauhtémoc (Cortesía )

Fundación TELMEX Telcel reporta más de 102 mil beneficiarios en CDMX

De acuerdo con la fundación, sus acciones de educación, salud y justicia social han beneficiado a más de 102 mil personas en la Ciudad de México. Entre los resultados reportados se encuentra la entrega de más de 85 mil 518 equipos de cómputo a estudiantes y mil bicicletas mediante el programa “Ayúdame a llegar”.

Esta última iniciativa está dirigida a niñas, niños y jóvenes que viven a más de tres kilómetros de sus escuelas. Además, la organización informó que ha otorgado 13 mil 100 fianzas sociales a personas que cometieron delitos menores por primera ocasión y más de mil 580 sillas de ruedas a través de distintas instituciones.

A estas acciones se suma “Pilotos por la Seguridad Vial”, iniciativa de Escudería TELMEX que ha llegado a poco más de 990 estudiantes mediante seis conferencias en universidades de la capital.

Durante la entrega en Cuauhtémoc, seis personas, la Escuela Secundaria 102 y la Fundación Pro Niños de la Calle recibieron simbólicamente algunos de los apoyos. Entre los beneficiarios estuvo Leo, un niño de ocho años que recibió una bicicleta y agradeció a la alcaldía y a la fundación por el apoyo.