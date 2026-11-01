La rehabilitación de la Fuente Iztaccíhuatl, ubicada en la calle de Ámsterdam, fue reconocida en Urban October 2026, iniciativa de ONU-Habitat que visibiliza proyectos enfocados en el desarrollo urbano sostenible y la mejora de la calidad de vida en las ciudades.

La intervención forma parte de Renace Cuauhtémoc, programa impulsado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para recuperar espacios públicos y conservar el patrimonio de las colonias. De acuerdo con la alcaldía, esta estrategia ha permitido intervenir más de 500 espacios públicos en la demarcación.

Rehabilitación de la Fuente Iztaccíhuatl destaca en Urban October 2026

Los trabajos en la Fuente Iztaccíhuatl contemplan la restauración de sus mosaicos de época, alfardas y aplanados, así como mejoras en la iluminación. El objetivo es conservar los elementos originales de esta estructura y recuperar el espacio para el disfrute de quienes viven y transitan por la zona.

Urban October es una plataforma de ONU-Habitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que cada octubre da visibilidad a proyectos y actividades relacionados con los desafíos urbanos y las necesidades de las comunidades.

La participación de la fuente en esta iniciativa permite mostrar internacionalmente una de las acciones que se realizan en la alcaldía Cuauhtémoc para preservar su patrimonio y mejorar los espacios públicos.

Renace Cuauhtémoc suma más de 500 espacios públicos recuperados

Además de la intervención de la Fuente Iztaccíhuatl, el programa Renace Cuauhtémoc reporta la recuperación de más de 500 espacios públicos y la repavimentación de más de 60 calles en las 33 colonias de la demarcación.

A estas acciones se suma Brilla Cuauhtémoc, estrategia que registra 60 mil luminarias nuevas o rehabilitadas, de acuerdo con el balance del segundo año de gobierno.

La alcaldía señaló que en los trabajos de recuperación y mantenimiento participan habitantes de las colonias, organizaciones y empresas. Entre las colaboraciones mencionadas se encuentran BBVA México, en Plaza Lieja, y Aspen Institute, Amazon México y Musco Internacional, en el Parque Pentatlón.

La Fuente Iztaccíhuatl forma parte de estas intervenciones orientadas a conservar lugares representativos de Cuauhtémoc y mantenerlos en mejores condiciones para la comunidad.