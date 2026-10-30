La Alcaldía Cuauhtémoc reconoció la colaboración de vecinas y vecinos que aportaron información para identificar al presunto responsable del envenenamiento de perros en el Parque España, en la zona de la Condesa, luego de que fuera detenido un hombre presuntamente relacionado con estos hechos.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imágenes de cámaras de seguridad recabadas durante sus recorridos por las calles aledañas. La información proporcionada por los habitantes de la zona también fue puesta a disposición de las autoridades capitalinas.

Detienen a presunto responsable de envenenar perros en Parque España. (Cortesía)

Alessandra Rojo de la Vega entrega imágenes a la Fiscalía tras envenenamiento de perros

La alcaldesa informó sobre la detención durante las primeras horas de este viernes y destacó la colaboración entre vecinos y autoridades para aportar información sobre el caso.

Desde el martes, cuando se reportaron los primeros casos de envenenamiento, Rojo de la Vega mantuvo contacto con habitantes de la zona, quienes solicitaron su intervención ante el riesgo para sus animales de compañía.

Durante los recorridos por las calles cercanas al Parque España, la alcaldesa recabó imágenes de cámaras de seguridad que posteriormente entregó a la Fiscalía capitalina y que contribuyeron a la identificación del hombre detenido.

La administración de Cuauhtémoc llamó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del detenido conforme a derecho.

Detienen a presunto responsable de envenenar perros en Parque España. (Cortesía)

Cuauhtémoc realiza limpieza en Parque España y otros espacios públicos

Desde el martes, personal de la alcaldía atendió los primeros reportes, localizó posibles cebos y acordonó las zonas donde fueron encontrados para reducir riesgos para los animales de compañía y las personas que transitan por el lugar.

En los días posteriores continuaron los recorridos y las revisiones para buscar posibles sustancias que representaran un peligro. Además, se realizaron jornadas de limpieza profunda en el Parque España, que incluyeron el retiro y reemplazo de la gravilla del área para perros, el lavado de andadores y la limpieza de jardineras.

Las acciones preventivas también se extendieron al Jardín Pushkin y la Plaza Río de Janeiro, espacios cercanos a la zona donde se reportaron los envenenamientos.

La Alcaldía Cuauhtémoc señaló que continuará atendiendo las denuncias y preocupaciones de habitantes de sus 33 colonias, además de mantener la coordinación con las autoridades competentes ante situaciones que pongan en riesgo a las personas y a sus animales de compañía.