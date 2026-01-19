Desde la Alianza de Tranviarios de México (ATM) los trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la CDMX anuncian huelga para el 21 de enero en la Ciudad de México (CDMX).

El secretario general de ATM señaló que los trabajadores del STE piden aumento en el salario y condiciones básicas de trabajo como sus uniformes, herramientas, entre otras carencias.

Transporte eléctrico podría entrar en huelga el 21 de enero en la CDMX

Debido a que sus peticiones no han sido atendidas, trabajadores del STE a través de la ATM anunciaron posible huelga el 21 de enero en la CDMX en servicios como:

Trolebús

Cablebús

Tren Ligero

Aunque la huelga aún no es certera, los trabajadores esperan ser atendidos por la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) antes del 21 de enero o bien, realizarán el paro en el primer minuto del miércoles.

¿Qué pasa con los trabajadores del transporte eléctrico? La CDMX no ha escuchado sus peticiones

El 21 de enero podría haber huelga por los trabajadores del STE en la CDMX debido a que aseguran sus peticiones no han sido atendidas por dependencias de la capital.

Gerardo Martínez Hernández, el secretario general de ATM, señaló que aunque ellos sí han cumplido con la entrega de documentos para sus peticiones oficiales en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no han sido atendidos.

Los trabajadores miembros de ATM señalan una “crisis estructural” y salario que no cumple el contrato, pretextado por movimientos internos en la Dirección de Finanzas.

Estas son las peticiones que los trabajadores del STE piden:

Aumento salarial para marcar las diferencias por contrato

Uniformes completos

Equipo de protección

Herramientas

Atender la falta de calidad en los materiales

No obstante, Hernández argumentó que aunque hay fecha para la huelga de los trabajadores del STE, están abiertos a ser atendidos en mesas de trabajo con la dependencias correspondientes.