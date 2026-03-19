Un trailer chocó contra la infraestructura del Tren Ligero en la Ciudad de México (CDMX) por lo que el servicio se ve afectado la mañana de este 19 de marzo.

Ante ello, unidades de RTP apoyan a usuarios para cubrir el trayecto que de por sí ya es complicado por obras rumbo al Mundial 2026.

A las 7:20 horas de este jueves, el Tren Ligero anunció que su servicio estaba detenido por el choque de un tráiler contra el muro de contención, lo cual generó un corte en la una catenaria a la altura del Estadio Azteca.

#MovildadCDMX



Tren Ligero



Servicio detenido en la línea por choque de vehículo contra muro de contención en Tlalpan al cruce con Tlalmanalco lo que ocasionó un corte en la catenaria en Estadio Azteca.

Personal de STE labora en el lugar para restablecer el servicio.



Contamos… pic.twitter.com/sVR5f92gpu — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 19, 2026

Accidente cerca del Estadio Azteca deja al Tren Ligero sin servicio; RTP cubre ruta Tasqueña-Xochimilco

El punto del accidente fue en Tlalpan al cruce con Tlalmanalco, por lo que personal del Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX trabaja en el lugar para restablecer el servicio.

Tras el accidente, la cobertura de RTP abarca toda la línea del Tren Ligero que va de Tasqueña a Xochimilco.

El choque del tráiler no solo afectó el muro sino árboles del camellón entre las estaciones El Vergel y Estadio Azteca.

No se reportan personas lesionadas por el accidente producto del exceso de velocidad y que el conductor que estaba dormitando.

Obras del Mundial 2026 modifican horarios del Tren Ligero con apoyo de RTP

Cabe recordar que el Tren Ligero ya tiene afectaciones desde semanas atrás por modificaciones en los horarios debido a obras rumbo a Mundial 2026.

Ante ello, ya se ha implementado el servicio de RTP de lunes a viernes de las 22:00 horas a las 23:30 horas de Tasqueña a Xochimilco.

Los sábados el RTP cubre de Tasqueña al Estadio Azteca de las 6:00 horas a las 22:00 horas; de Estadio Azteca a Xochimilco trabaja de manera normal.

Los domingo el RTP cubre de Tasqueña al Estadio Azteca de las 7:00 horas a las 22:00 horas; de Estadio Azteca a Xochimilco trabaja de manera normal.