El Sindicato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) anunció su decisión de irse a huelga tras diversas protestas en donde piden a las autoridades un aumento salarial.

Lo anterior, luego de que tras celebrar su Segunda Asamblea General Extraordinaria, integrantes del sindicato de la UACM rechazaron la última propuesta presentada al considerarla insuficiente.

Huelga en la UACM: sindicato rechaza oferta de aumento salarial

El sindicato de la UACM resolvió por primera vez colocar las banderas rojinegras en todos los campus universitarios a partir del primer minuto del domingo 1 de marzo.

Esta decisión se da después de varias semanas de diálogo entre la administración central y la organización sindical, la cual exige mejoras salariales y acusa presuntas transgresiones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

La decisión de suspender labores se finiquitó luego de que el rector de la UACM, Juan Carlos Aguilar, entregara el 25 de febrero una propuesta en donde incrementaba el salario en un 3.7%, a diferencia del 2.2% inicial.

Huelga en la UACM: sindicato protesta por aumento salarial (ADOLFO VALTIERRA /CUARTOSCURO / Adolfo Valtierra)

No obstante, el gremio de la UACM decidido rechazar esta disposición, al considerar que no cumple satisfactoriamente sus demandas, toda vez que no se apega al contexto económico actual.

Además, acusan que existen cerca de 200 vacantes que hasta el momento no se han cubierto, por lo que maestros señalan cargas excesivas de trabajo.

Ante ello, el Consejo Universitario de la UACM señaló que se mantiene al tanto de lo que ocurre con el sindicato, siendo observador de esta situación.