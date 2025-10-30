La Secretaría de Marina (Semar) realizó el rescate de 27 menores de edad que habrían sido secuestrados en Topolobampo, Sinaloa.

Semar salva a 28 personas secuestradas en Sinaloa; 27 son menores de edad

La Semar realizó un operativo en el estado de Sinaloa, luego de descubrir una embarcación con 28 personas en altamar, informó la Fiscalía de Sinaloa.

Según la fiscalía, en el operativo fueron auxiliadas 28 personas, de las cuales 27 se encontraban entre los 14 y 17 años de edad, presuntamente provenientes del estado de Chiapas.

Asimismo, se resaltó que la vigésimo octava persona rescatada cuenta ya con 18 años de edad.

Luego de identificar la embarcación y abordarla para el rescate, los menores quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con el apoyo del SIPINNASIN.

Será la última institución quien le brindará atención y protección en la a fin de brindarles atención y protección integral mientras se determina su situación jurídica.