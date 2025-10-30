El 23 de junio de 2022 sucedió el feminicidio de Yrma Lydya, por el cual la Fiscalía de la CDMX informó que detuvieron a un segundo implicado que ya radicaba en el Estado de México.

Luego de la captura de Jesús Hernández Alcocer, su esposo y quien detonó el arma de fuego con el que Yrma Lydya murió, el segundo presunto implicado ya fue detenido.

Segundo implicado en el feminicidio de Yrma Lydya es detenido

A tres años del feminicidio de Yrma Lydya en el restaurante Suntory en la colonia Del Valle en la CDMX, el segundo presunto participante en su asesinato fue detenido.

La Fiscalía de la CDMX informó que Máximo ‘N’ fue detenido y es acusado de haber participado en el feminicidio de Yrma Lydya encubriendo al principal responsable, Jesús Hernández Alcocer.

Máximo ‘N’ se habría desempeñado como el chofer de Jesús Hernández Alcocer, el asesino y esposo de Yrma Lydya.

Según la información de la Fiscalía CDMX, Máximo ‘N’ participó en el feminicidio ayudando al abogado Jesús Hernández Alcocer a huir, así como ocultando el arma que mató a Yrma Lydya.

Desde octubre de 2024, la Fiscalía CDMX ofrecía recompensa para quien diera información del paradero de Máximo ‘N’, pero parece que todo se trató de investigación de autoridades en la capital.

Tras su detención anunciada el 29 de octubre de 2025, el segundo presunto implicado en el feminicidio de Yrma Lydya fue trasladado al Reclusorio Oriente en la CDMX.

Implicado en el feminicidio de Yrma Lydya se escondía en el Estado de México

Máximo ‘N’ el segundo presunto implicado en el feminicidio de Yrma Lydya, fue detenido y trasladado al Reclusorio Oriente luego de haber sido detenido en el Estado de México.

Según la Fiscalía CDMX, Máximo ‘N’ fue detenido en Ixtapaluca, Estado de México, luego de que una labor en conjunto de autoridades lograron su localización gracias al domicilio de su pareja sentimental.