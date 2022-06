A cinco días de la balacera registrada en el Suntory la noche del jueves 23 de junio, en la que fue asesinada Yrma Lydya, los padres de la cantante han exigido que el caso no quede impune.

Se trata de María Jiménez y David Gamboa, padres de la cantante Yrma Lydya, víctima de feminicidio, cuyo caso aún continúa bajo investigación.

Los padres de la Yrma Lydya han exigido se investigue al abogado Jesús Hernández Alcocer, quien ha sido señalado de ser el principal responsable en la muerte de la cantante víctima de feminicidio.

De acuerdo con las autoridades, el abogado Jesús Hernández Alcocer habría disparado en al menos 3 ocasiones en contra de la cantante Yrma Lydya, para después intentar huir con ayuda de su chofer Benjamín Hernández Mendoza.

Benjamín Hernández Mendoza y Jesús Hernández Alcocer (especial / Internet)

Padres de Yrma Lydya rompen el silencio tras el feminicidio de la cantante; exigen se haga justicia

En declaraciones para el programa ‘De primera mano’, María Jiménez, madre de la cantante ha pedido se investigue a fondo el caso de su hija para que este no quede impune.

María Jiménez pide justicia no solo por su hija, la cantante Yrma Lydya sino también por todas las mujeres que han sido lastimadas.

” Ella es un ángel ahora, está volando y cantando ahora. Era maravillosa, talentosa, tenía todo por hacer en la vida”, declaró la madre de la cantante.

María Jiménez, mamá de Yrma Lydya pide justicia por el feminicidio de su hija

Al preguntarle si tenía algún mensaje para el presunto feminicida de su hija, Yrma Lydya prefirió abstenerse del tema.

De igual forma agradeció las muestras de apoyo y cariño que los padres de Yrma Lydya han recibido tras su profunda pérdida.

Por su parte, David Gamboa, padre de la cantante, quien pidió no ser grabado por las cámaras, dijo que su familia tiene “temor” tras el asesinato de su hija.

El padre de la cantante Yrma Lydya apuntó que no son una familia mediática, sin embargo, eso no impediría que exigieran justicia no solo por el caso de su hija sino el de todas las mujeres en México.