El 10 de septiembre de 2025 ocurrió una explosión en Iztapalapa, CDMX en el puente de La Concordia por lo que bomberos y policías recordaron el operativo que se vivió hace 3 meses.

En conferencia de prensa, se informó que la llamada de auxilio para la emergencia ocurrió a través del C5 que la CDMX tiene en función desde el 2009.

El operativo de bomberos y policía el día de la explosión en La Concordia en Iztapalapa

Policías y bomberos recibieron una llamada de emergencia el 10 de septiembre de 2025, pudiendo percatarse de una “nube importante” por el C5 que los llevó a acudir a La Concordia, informó el Director General del Heroíco Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

El licenciado Juan Manuel Pérez Cova, compartió en conferencia de prensa, que tras la explosión de la pipa Silza de “aparentemente” gas LP acudieron a la zona donde inmediatamente encontraron daños.

Según Cova, se trató de dos vehículos de carga “incendiados en su totalidad”, luego de un autobús de transporte público y autos particulares los primeros que encontraron al llegar a Iztapalapa.

“Encontramos dos vehículos de carga incendiados en su totalidad, uno que transportaba cartón y otro concreto (...) Tuvimos un vehículo de transporte público involucrado y dos vehículos particulares”. Juan Manuel Pérez Cova, Director General del Heroíco Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Sin embargo, aseguró que dentro de estos vehículos no se encontraba “ninguna persona atrapada”.

Por otra parte, detalló que bomberos y policías comenzaron a apagar la pipa de gas que contenía 20000 litros y que al llegar a la zona aún tenía contenido en ella.

“Verificamos que tenía una capacidad de 20 mil litros de gas LP, aún a nuestra llegada se encontraba aún 40 por ciento del combustible incendiándose. Aplicamos de manera inmediata espumógeno para enfriar la atmósfera del contenedor y extinguir la cabina que se encontraba incendiándose”. Juan Manuel Pérez Cova, Director General del Heroíco Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Posteriormente, bomberos comenzaron más maniobras una vez asegurando que “el ambiente era seguro para el personal” para descartar más fugas alrededor de la explosión.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que trasladaron a la personas a zonas fuera de peligro, así como el acordonamiento perimetral en la zona.

Asimismo, se detalló que hubo traslado de heridos y “asistencia médica en el momento” a víctimas de la explosión en Iztapalapa.

Este fue el apoyo que bomberos y policías de CDMX recibieron por la explosión en Iztapalapa

Se informaron las maniobras que se realizaron en Iztapalapa por la explosión en el puente de La Concordia, llevando a colaborar CDMX y el Estado de México.

Según Cova, estos los refuerzos que llegaron a atender la emergencia en Iztapalapa:

Bomberos de la Secretaría de Marina

Bomberos de 6 municipios del Estado de México

Secretaría de Protección Civil de la CDMX

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Asimismo, se señaló que tras las maniobras en el puente de La Concordia hubo “saldo blanco” entre los bomberos y policías que acudieron a la emergencia.