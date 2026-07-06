Evita multas; aquí puedes consultar el calendario de verificación 2026 en CDMX y Edomex.
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de CDMX dio a conocer el Calendario de Verificación Vehicular , trámite de carácter obligatorio para los conductores.
De acuerdo con la Sedema, quienes no cumplan a tiempo con la verificación deberán pagar de multa de 20 UMAs, es decir 2,343 pesos.
Calendario de verificación 2026 en CDMX y Edomex
Así quedó el calendario de verificación del segundo semestre del 2026 en CDMX y Edomex, tómalo en cuenta:
- Engomado amarillo, terminación placa 5/6: Periodo julio y agosto
- Engomado rosa, terminación placa 7/8: Periodo agosto y septiembre
- Engomado rojo, terminación placa 3/4: Periodo septiembre y octubre
- Engomado verde, terminación placa 1/2: Periodo octubre noviembre
- Engomado azul, terminación placa 9/0: Periodo noviembre y diciembre
El calendario de verificación para los vehículos con matrículas de CDMX como el Edomex se aplicará según el color del engomado y la terminación de la placa.
En el caso de los conductores del Estado de México, estos deberán hacer cita para la verificación de julio y agosto.
Considera que para realizar la verificación vehicular es necesario que no cuentes con adeudos de tenencia o infracciones de tránsito, fotocívicas o ambientales.
El horario de servicio que ofrecerán los verificentros será de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
Mientras que los fines de semana operarán de 8:00 a.m. a las 3:00 p.m.