Evita multas; aquí puedes consultar el calendario de verificación 2026 en CDMX y Edomex.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de CDMX dio a conocer el Calendario de Verificación Vehicular , trámite de carácter obligatorio para los conductores.

De acuerdo con la Sedema, quienes no cumplan a tiempo con la verificación deberán pagar de multa de 20 UMAs, es decir 2,343 pesos.

Calendario de verificación 2026 en CDMX y Edomex

Así quedó el calendario de verificación del segundo semestre del 2026 en CDMX y Edomex, tómalo en cuenta:

Engomado amarillo, terminación placa 5/6: Periodo julio y agosto

Engomado rosa, terminación placa 7/8: Periodo agosto y septiembre

Engomado rojo, terminación placa 3/4: Periodo septiembre y octubre

Engomado verde, terminación placa 1/2: Periodo octubre noviembre

Engomado azul, terminación placa 9/0: Periodo noviembre y diciembre

El calendario de verificación para los vehículos con matrículas de CDMX como el Edomex se aplicará según el color del engomado y la terminación de la placa.

En el caso de los conductores del Estado de México, estos deberán hacer cita para la verificación de julio y agosto.

Considera que para realizar la verificación vehicular es necesario que no cuentes con adeudos de tenencia o infracciones de tránsito, fotocívicas o ambientales.

El horario de servicio que ofrecerán los verificentros será de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Mientras que los fines de semana operarán de 8:00 a.m. a las 3:00 p.m.