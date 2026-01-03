Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del gobierno capitalino, ya dio a conocer el calendario 2026 de verificación vehicular en la Ciudad de México (CDMX) y acá te contamos todos los detalles.

Este es el calendario 2026 de verificación vehicular en CDMX

En busca de cumplir con la evaluación de las emisiones contaminantes de los vehículos y verificar el buen funcionamiento de sus sistemas de control ambiental, la Sedema presentó el calendario 2026 de verificación vehicular en CDMX.

De acuerdo con lo informado por la dependencia capitalina, los dueños de vehículos automotores de combustión interna con matrícula que vivan y circulen en la CDMX, deberán cumplir con la verificación durante las siguientes fechas:

Engomado amarillo, placas terminación 5 o 6 deberán verificar en enero y febrero

Engomado rosa, placas terminación 7 u 8 tienen que verificar en febrero y marzo

Engomado rojo, placas terminación 3 o 4 pasarán a verificación en marzo y abril

Engomado verde, placas terminación 1 o 2 tendrán que verificar en abril y mayo

Engomado azul, placas terminación 9 o 0 deben verificar en mayo y junio

Cabe destacar que la verificación vehicular en la CDMX también está disponible para los propietarios de automóviles que radiquen en otras entidades del país, que soliciten de manera voluntaria el servicio en la capital.

Fechas del calendario 2026 de verificación vehicular en CDMX (@SEDEMA_CDMX/X)

¿Qué pasa si no se cumple con la verificación vehicular en CDMX?

Al presentar el calendario 2026 de verificación vehicular en CDMX, las autoridades capitalinas recordaron que el proceso es totalmente obligatorio para los vehículos matriculados.

En se sentido, la Sedema resaltó que de no cumplir con la obligación de la verificación vehicular, los automovilistas podrán ser acreedores de diferentes sanciones como el caso de estas:

Multa económica por verificación extemporánea que es de de cerca de 2 mil 75 pesos

Restricción de circulación bajo el programa Hoy No Circula, incluso si antes tenías holograma 0 o 00

Posible remisión del vehículo al depósito vehicular (corralón) si se circula sin verificación vigente

Bloqueo para realizar trámites como cambio de propietario, alta o baja de placas

Registro de falta ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente

Pérdida de beneficios fiscales como descuentos en tenencia o refrendo

Finalmente, la Sedema refirió que el monto que deben pagar los dueños de vehículos automotores matriculados para el procedimiento de verificación, es el mismo del año pasado, es decir que tiene un costo de 745 pesos.