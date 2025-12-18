La verificación vehicular en Edomex para 2026 tendrá un nuevo precio, tal como dio a conocer el gobierno del Estado de México; esto cambia con los hologramas.

Se hace recordatorio de que la verificación vehicular es un trámite obligatorio y en caso de no cumplir con la misma, se puede ser acreedor a una multa y el vehículo no podrá circular hasta que se realice el pago.

Verificación vehicular en Edomex 2026: Precios y hologramas del próximo año

Derivado del paquete fiscal del próximo año así como el principio de equidad tributaria, los precios de la verificación vehicular en el Edomex para 2026 disminuyeron y así quedaron por hologramas:

Holograma 00: 630 pesos

Holograma 0: 152 pesos

Hologramas 1 y 2: 152 pesos

A su vez, se agregaron dos tipos de constancias que exentan a los automovilistas a realizar la verificación vehicular en Edomex para 2024:

Holograma “Exento Voluntario”: 630 pesos

Holograma “Rechazo”: 39 pesos

Los dos hologramas están dedicados para quienes no califican con la exención tradicional pero cumplen con los criterios ambientales.

Asimismo, está la Constancia tipo E que es el documento que exenta del pago de la verificación vehicular para todos los eléctricos e híbridos, aunque también se debe agendar una cita para el trámite.

Verificación vehicular 2026 (Cortesía)

Verificación vehicular en Edomex 2026: Cómo hacer el trámite

Para llevar a cabo la verificación vehicular en Edomex 2026, se necesita agendar una cita mediante el portal gubernamental, que te solicitará tener una Cuenta Llave, que deberás crear en caso de no contar con una.

Puedes elegir el Verificentro verificado en la hora y fecha de tu preferencia, aunque deberás contar con los siguientes documentos:

identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Comprobante de última verificación

En caso de que busques una Constancia tipo E deberás llevar también tu tarjeta de circulación así como un documento que acredite que tienes un vehículo híbrido o eléctrico, más tu CURP.