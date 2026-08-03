Santa Fe Klan volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de denunciar públicamente un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de Guanajuato.

El rapero aseguró que los policías de Guanajuato realizaron disparos contra personas que se encontraban afuera de su tienda en el barrio de Santa Fe y posteriormente intentaron ingresar a su domicilio.

A través de sus redes sociales, Santa Fe Klan compartió videos del incidente y afirmó contar con pruebas para respaldar su versión de los hechos, además, pidió que las autoridades investiguen el actuar de los policías involucrados; no obstante, borró sus publicaciones horas después.

Santa Fe Klan denuncia a policías de Guanajuato asegurando que dispararon en sus locales y de querer allanar su casa (@santa_fe_klan_473 / Instagram )

Santa Fe Klan asegura tener videos, nombres de policías y números de patrullas

En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, Santa Fe Klan afirmó que los policías “les dispararon a mis carnales” mientras cantaban canciones afuera de su tienda, también aseguró que los elementos “se quieren meter a mi casa” y que tiene grabaciones donde, según él, se observa a los uniformados intentando ingresar a una de sus habitaciones.

Santa Fe Klan denuncia a policías de Guanajuato asegurando que dispararon en sus locales y de querer allanar su casa (@santa_fe_klan_473 / Instagram )

Santa Fe Klan señaló que cuenta con los nombres de los policías, las placas y los números de las patrullas involucradas, e incluso advirtió que esa información servirá en caso de que ocurra algún incidente contra su familia o sus negocios, entre los que mencionó estudios de grabación, tienda, barberías y locales de tatuajes.

Asimismo, Santa Fe Klan aseguró que existen cámaras de vigilancia en todo el barrio de Santa Fe que habrían captado lo sucedido, y también acusó a los policías de afectar a las personas que transitan por la zona para ir a trabajar y afirmó que él y su equipo siguen el desarrollo de los hechos desde Hermosillo.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones realizadas por el rapero ni han confirmado el inicio de una investigación por los hechos denunciados.