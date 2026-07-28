Así fue la pelea entre dos policías en el Metrobús que ya investiga la SSC

Durante la tarde del lunes 27 de abril, dos políticas femeninas protagonizaron una pelea en el Metrobús, situación que ya está siendo investigada en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Los hechos entre las dos policías ocurrieron alrededor de las 12:45 pm dentro de las instalaciones de la estación Ayuntamiento, en la Línea 1 del Metrobús en la alcaldía Tlalpan.

Según imágenes en video, se puede ver a las dos mujeres policías auxiliares enfrentándose a golpes cerca de los torniquetes de entrada en la estación del Metrobús, mientras que usuarios piden que se tranquilicen.

Entre los golpes y la mirada atónita de los usuarios, se puede escuchar a una de las policías decir “estas chingue y chingue todos los días”, mientras la otra responde “ te vale”, dejando caer más golpes entre ellas.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la pelea entre ambos elementos de seguridad, pese a esto en redes sociales el momento se ha viralizado, causando indignación en la población ante el puesto que ocupan como policías.

🚨⚠️ Reportan riña entre policías en estación del Metrobús ⚠️🚨



Un usuario reportó que este mediodía, alrededor de las 12:46 horas, presenció una presunta agresión entre dos elementos de la Policía en la estación Ayuntamiento del Metrobús.



De acuerdo con su testimonio, una de… pic.twitter.com/OKnGIsLEGI — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 27, 2026

SSC investiga a las dos políticas que se pelearon en el Metrobús

A través de un comunicado, la SSC informó que personal de Inspección Policial y la Dirección General de Asuntos Internos ya investigan los hechos de la pelea entre dos policías auxiliares en el Metrobús.

Luego de que ambas policías “ya fueron identificadas y citadas a rendir su declaración para integrar las indagatorias” y por lo que fueron suspendidas, tras las investigaciones se determinará la sanción para los elementos.